‘한지민♥’ 최정훈, 의미심장 SNS “몇 주간 스마트폰 잘 안 써..사는 건 재밌기도, 그렇지 않기도”

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[스포츠조선 박아람 기자] 잔나비 최정훈이 소소한 일상부터 음악을 바라보는 자신의 생각까지 솔직하게 털어놨다. 최근 생활 습관의 변화와 함께 공연과 음악을 만들어가는 과정에 대한 고민도 전하며 팬들의 관심을 모았다.

최정훈은 지난 3일 개인 계정에 여러 장의 사진과 장문의 글을 올렸다. 사진에는 차 안에서 찍은 셀카를 비롯해 식사 모습과 자신이 머무는 공간, 작업과 관련된 일상의 모습 등이 담겼다.

최근 스마트폰 사용을 줄였다는 최정훈은 "몇 주간 스마트폰을 잘 쓰지 않았다"고 밝혔다. 이어 "매일 아침 다시 요가 수련"이라고 적으며 한동안 멈췄던 요가를 다시 시작했다고 전했다.

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먹는 것에 대한 소소한 이야기도 덧붙였다. 최정훈은 "요즘 좀 많이 먹는다"고 전한 뒤 데이비드 보위가 그려진 그릇을 구입했다며 "썩 마음에 들어서 굳이 저기에 뭐라도 담는다. 일부러 빵을 가생이에 놨다. 보위가 보이게끔"이라고 설명했다.

음악에 대한 고민을 직접 털어놓기도 했다. 그는 "음악은 뭘까? 이게 음악이야? 라는 질문을 스스로 많이 던지는 시절"이라고 적었다. 그러면서도 "나를 둘러싼 악기들과 연주자들을 보면 그건 음악이 맞다"고 덧붙이며 음악을 함께 만들어가는 사람들과 작업 자체에 대한 애정을 드러냈다.

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주변 사람들에 대한 믿음도 나타냈다. 최정훈은 "우리 주변을 기점으로 성실의 미덕을 아는 사람들이 모였고 또 모이고 있다고 생각한다"고 적으며 함께 음악을 만들어가는 이들을 향한 신뢰를 표현했다.

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자신이 좋아하는 공간에 관한 이야기도 공개했다. 그는 사진 속 공간을 두고 "내가 좋아하는 부엌. 낫어키친이라고 써놨다. 왜냐면 저기에서 별에별 일들을 다 하니까. 그럼에도 저긴 키친이 맞다"라고 소개했다.

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패션에 대한 재치 있는 언급도 이어졌다. 최정훈은 "발작적으로 선보여지고 있는, 그러나 페포니 식구들이나 율동 사람들 외엔 쉬이 볼 수 없는 나의 패션테러리스트 면모"라고 적으며 자신의 독특한 스타일을 농담처럼 표현하기도 했다.

글의 마지막에는 최근 자신의 생활을 돌아보며 "진짜 정신없이 지내고 있다. 사는 건 재밌기도 하고 그렇지 않기도 하다"고 적었다. 그러면서도 "공연을 만드는 건 앨범을 만드는 거만큼 재밌다. 두 유얼 띵"이라고 덧붙여 음악과 공연을 향한 변함없는 열정을 드러냈다.

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한편 최정훈은 밴드 잔나비의 보컬이자 리더로 활동하고 있다. 배우 한지민과 공개 열애 중이며, 최근에도 공연 무대를 통해 팬들과 만나고 있다.

tokkig@sportschosun.com