배우 원현준♥배우 이수진, 스타 부부 탄생됐다..오늘(4일) 결혼 “소중한 연인과 평생 함께하기로”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 원현준과 이수진이 9살의 나이 차를 넘어 부부의 연을 맺는다. 두 사람은 오늘(4일) 서울 모처에서 결혼식을 올리고 평생을 함께할 것을 약속한다.

결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들만 초대한 가운데 비공개로 진행될 예정이다. 두 사람은 지난해 공개된 디즈니+ 시리즈 '하이퍼나이프'에 함께 출연하며 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

앞서 원현준과 이수진은 지난달 각자의 SNS를 통해 웨딩 화보와 함께 결혼 소식을 직접 알렸다.

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원현준은 당시 "저는 저의 가장 소중한 연인과 평생을 함께하기로 약속했습니다. 다가오는 10월 4일 서로의 가장 가까운 곳에서 함께하며 기쁠 때 함께 웃고, 힘들 때 서로의 편이 되어주려 합니다"라고 결혼을 앞둔 소감을 전했다.

이수진 역시 "10월 4일, 사랑하는 사람과 새로운 시작을 함께하게 되었습니다. 살면서 가장 소중한 사람을 만나 이제는 한 사람의 아내가 되어 새로운 계절을 함께 시작하려 합니다"라고 밝혔다.

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이어 "설레기도 하고 조금은 떨리기도 하지만, 앞으로의 모든 순간을 함께할 사람이 있다는 것이 참 감사하고 든든합니다"라며 예비 신부로서의 마음을 전했다.

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두 사람이 함께 공개한 웨딩 사진에는 서로를 바라보며 환하게 미소 짓는 모습 등 다정한 분위기가 담겨 결혼을 앞둔 설렘을 고스란히 보여줬다.

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1980년생인 원현준은 2009년 드라마 '아이리스'로 데뷔했다. 이후 '이태원 클라쓰', '빙의', '배드 앤 크레이지', '미남당', '법쩐', '비질란테', '파인: 촌뜨기들', '은수 좋은 날' 등 다양한 작품에서 연기 활동을 이어왔다. 최근에는 SBS 드라마 '김부장'에서 김부장의 과거와 정체를 알고 있는 특수임무국 국장 강국철 역을 맡아 강렬한 존재감을 드러냈다.

1989년생 이수진은 2019년 드라마 '달리는 조사관'으로 데뷔한 뒤 '미스 몬테크리스토', '이로운 사기', '지금 거신 전화는', '하이퍼나이프' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.

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tokkig@sportschosun.com