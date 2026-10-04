‘김태현♥’ 미자 “딩크 아냐..엄마가 된다는 건 어떤 느낌일까”

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 미자(41)가 임신 소식을 전한 팬에게 축하를 건네는 한편, 엄마가 된다는 것에 대한 궁금한 마음을 내비쳤다.

미자는 지난 3일 개인 계정을 통해 팬들과 '무엇이든 물어보세요'를 진행하며 다양한 이야기를 나눴다.

이날 한 팬은 결혼 전 부부싸움이 잦은 경우 결혼을 다시 생각해봐야 하는지 물었다. 이에 미자는 "저희 연애 때 엄청나게 싸웠어요. 이미 끝을 봐서 결혼 후엔 안 싸워요"라고 자신의 경험을 전했다.

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또 다른 팬은 미자에게 "저 임신했어요"라고 기쁜 소식을 알렸다. 미자는 이에 "크… 엄마가 된다는 건 어떤 느낌일까"라고 답하며 팬의 임신을 축하하는 동시에 솔직한 궁금증을 드러냈다.

미자의 이 같은 반응은 그동안 밝혀온 2세에 대한 생각과도 맞닿아 있어 눈길을 끌었다.

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앞서 미자는 팬들과 소통하는 과정에서 여러 차례 2세 계획에 대한 질문을 받아왔다. 지난 6월에는 '딩크족이냐'는 질문에 "딩크 아니에요. 생겨도 좋고 안 생겨도 좋고"라고 답하며 자녀에 대해 열려 있는 생각을 밝혔다.

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앞서 2세를 계획하고 있느냐는 질문에는 나이와 현실적인 상황을 이유로 조심스러운 입장을 보이기도 했다. 미자는 "둘이 합쳐서 90세가 훌쩍 넘었다"며 2세에 대한 고민을 털어놓았고, 또 다른 질문에는 "있으면 좋겠지만 나이가 많고 너무 바빠서 어려울 것 같다"고 답한 바 있다.

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한편 미자는 배우 장광과 전성애의 딸로, 2022년 코미디언 김태현과 결혼했다.

tokkig@sportschosun.com