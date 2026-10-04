소녀시대 유리가 왜 거기서 나와?…'전국노래자랑' 객석 1열서 흥 폭발

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 소녀시대 유리가 '전국노래자랑' 객석에서 포착됐다.

무대 위가 아닌 관객석에 자리한 그는 편안한 차림으로 축제를 즐기며 제주살이의 또 다른 모습을 보여줬다.

4일 낮 12시 10분 방송된 KBS 1TV '전국노래자랑' 2185회는 제주특별자치도 서귀포시 편으로 꾸며졌다. 표선해수욕장 특설무대에서 진행된 이번 방송은 90분 특별 편성으로 시청자들과 만났다.

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특히 관심을 모은 것은 객석 1열에 자리한 유리였다. 방송에 앞서 공개된 현장 사진에는 무대를 바라보며 흥을 즐기는 유리의 모습이 담겼다.

수수하고 편안한 복장으로 등장한 유리는 참가자들을 응원하며 현장의 정겨운 분위기에 자연스럽게 어우러졌다. '제주살이 3년 차'다운 털털한 모습이 눈길을 끌었다.

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제작진에 따르면 유리는 객석에서 축제를 즐기며 무대 위 참가자들과 호흡했고, 적극적인 응원으로 현장 분위기를 달궜다.

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이번 서귀포시 편은 '전국노래자랑'이 2023년 이후 3년 만에 제주도를 다시 찾아 마련한 무대로, 바다를 배경으로 참가자들의 노래와 다채로운 볼거리를 선보였다.

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한편 유리는 3년 전 제주도에 집을 마련한 뒤 서울과 제주를 오가며 생활하고 있다. 최근 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 자연을 즐기는 제주 일상을 공개했다.

소녀시대 멤버 수영, 효연과 함께하는 유닛 '효리수'로도 활동하고 있다.

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narusi@sportschosun.com