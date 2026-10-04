유해진 집 앞까지 몰려갔다…"사과하라" 이어 광고 계약 철회 압박까지

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김준석 기자] 영화 '암살자(들)'을 비판하는 보수단체가 주연 배우 유해진의 자택으로 알려진 주택 앞까지 찾아갔다.

영화 상영 중단과 사과를 요구한 데 이어 광고주를 상대로 모델 계약 철회를 요구하겠다고 예고하면서, 작품을 둘러싼 논쟁이 배우 개인을 향한 압박으로 번지고 있다.

4일 신자유연대와 벨라도는 서울에 있는 유해진의 자택으로 알려진 주택 앞에서 '암살자(들)' 제작진과 출연 배우들을 규탄하는 집회를 열었다. 참석자는 경찰 비공식 추산 약 50명이었다.

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신자유연대는 영화의 상영 중단을 요구하며 제작진과 배우들에게 대국민 사과와 재발 방지 약속을 촉구했다.

벨라도는 유해진에게 이른바 '우파 영화'에도 출연할 것을 요구했다. 또 유해진이 광고 모델로 활동하는 버거킹과 키움증권 등을 찾아가 광고 계약 철회를 요구하는 활동도 이어가겠다고 밝혔다.

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이는 해당 단체가 예고한 요구로, 광고주들이 유해진과의 계약을 철회했다는 의미는 아니다. 다만 영화에 대한 비판이 배우의 주거지 앞 집회와 광고 활동, 향후 출연작을 겨냥한 요구로까지 확대된 상황이다.

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제작사를 대상으로 한 집회도 예고됐다. 호국연합방패단은 이날 오후 3시 서울 소재 하이브미디어코프 건물 앞에서 제작진의 대국민 및 유가족 사과를 요구하는 집회를 열 계획이라고 밝혔다. 신고 인원은 30명이다.

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이 같은 논란 속에서도 '암살자(들)'은 흥행을 이어가고 있다.

4일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 영화는 지난 3일 누적 관객 204만5495명을 기록했다. 개봉 11일 만에 200만 관객을 돌파했으며, 한국영화 박스오피스 1위에 올랐다.

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'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 육영수 여사 피격 사건을 소재로, 경찰 철구(유해진), 신문사 사회부장 재환(박해일), 신입 기자 영일(이민호)이 사건의 진실을 추적하는 과정을 그린 작품이다. '8월의 크리스마스' 등을 연출한 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

정치권과 보수단체 일부는 극 중 사건 배후에 중앙정보부가 있었을 가능성을 제기하는 설정 등을 문제 삼으며 역사 왜곡이라고 주장하고 있다.

논란이 확산하면서 출연 배우들이 등장하는 일부 광고 영상의 댓글 기능이 차단되고, 관객 행사도 취소됐다. 반면 한국영화제작가협회와 한국영화촬영감독조합 등 영화계 단체들은 창작진을 향한 과도한 비판과 공격을 자제해 달라고 촉구했다.

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한편 제작진은 "특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다"라며 역사 왜곡 주장에 해명한 바 있다.

narusi@sportschosun.com