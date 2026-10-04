조현아, 연예인 전 남친 집착 폭로…"생방송 중 전화 안 받는다고 난리"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 조현아가 생방송 중 전화를 받지 못하는 상황에도 집착했던 전 남자친구의 일화를 공개했다.

이미주 역시 전 남자친구가 헬스장과 개인 운동 수업을 가지 못하게 했다고 털어놨다.

4일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼' 선공개 영상에는 조현아와 이미주가 만나 연애 경험을 이야기하는 모습이 담겼다.

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이날 조현아는 이미주에게 "요즘 연애하냐. 방송 중에 마음에 드는 사람은 있었냐"고 물었다.

이미주는 "정말 솔직하게 정말 멋있는 분이지만 마음이 가거나 호감이 간 적은 없었다"고 답했다.

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이어 "언니는 없었냐. 같이 방송하면서 게스트 많이 나오지 않았냐"며 조현아의 경험을 궁금해했다.

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조현아가 "당연히 연락은 된 적이 있다"고 말하자 이미주는 "부럽다"며 소리를 질렀다.

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그러자 조현아는 "내가 남자 소개해주지 않았냐"고 되물어 이미주를 당황하게 했다.

이후 두 사람은 과거 연애에서 겪었던 일을 꺼냈다.

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조현아는 "내가 생방송을 하는데 전화를 안 받는다고 집착하더라. 연예계 분이셨다"며 전 남자친구가 방송 중에도 연락 문제로 불만을 드러냈다고 밝혔다.

이어 "매사에 그랬다. 전화를 안 받으면 난리가 났다"고 털어놨다.

또 다른 연애 경험에 대해서는 "어떤 사람은 나랑 사귀는데 비혼이라고 그러더라"고 말했다.

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이미주도 전 남자친구의 간섭을 겪었던 일화를 전했다.

그는 "'헬스장 가지 마', 'PT 받지 마'라고 하더라"며 그 이유가 운동을 배우는 과정에서 신체 접촉이 있을 수 있기 때문이었다고 설명했다.

한편 조현아와 이미주의 연애 이야기는 4일 오후 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 공개된다.

narusi@sportschosun.com