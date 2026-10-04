조국, ‘암살자(들)’ 관람 후 “육영수 여사 죽음 조롱하지 않아..유해진은 ‘의병상’”

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[스포츠조선 박아람 기자] 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 영화 '암살자(들)'을 관람한 뒤 작품을 둘러싼 논란에 대한 입장을 밝혔다.

조 원장은 4일 자신의 페이스북을 통해 영화 '암살자(들)'을 관람했다고 전하며 "이 영화는 문세광의 행위를 옹호하고 있지 않고, 육 여사 죽음을 조롱하지도 않는다"고 주장했다.

이어 "명예훼손이건 뭐건, 법적 책임질 건도 전혀 없다"며 영화에 대한 자신의 견해를 밝혔다.

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영화에 대해서는 "사실과 픽션을 잘 조합한 박진감 있는 스토리 전개와 우리나라 최고 배우들의 연기에 131분이 순식간에 지나갔다"고 평가했다.

그러면서 조 원장은 육영수 여사 피격 사건과 관련한 국가기관 보유 자료를 공개하자는 의견도 내놨다. 그는 "이번 기회에 당시 중앙정보부(현 국가정보원)가 수거해 보관하고 있는 것으로 알려진 육 여사 피격 탄두 등 국가 기관이 갖고 있는 관련 자료를 공개검증해 논란을 잠재우는 게 어떨까"라고 제안했다.

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영화에 출연한 배우 유해진을 둘러싼 논란도 언급했다. 조 원장은 "국민의힘 주진우 의원은 배우 유해진씨의 얼굴이 '북한상'이라고 인신공격했다"면서 "극우단체는 유해진씨 자택 앞에서 집회를 연다고 예고했다"고 적었다.

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이어 "허진호 감독, 유해진 배우 등 출연진들 힘내시길 바란다"며 "국민배우 유해진님은 '의병상'이시다"라고 응원했다. 아울러 지난 4·7 재보궐선거 당시 출마했던 평택 시민들과 함께 영화 '2차 관람'에 나서겠다는 뜻도 밝혔다.

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이에 주진우 국민의힘 의원은 같은 날 페이스북을 통해 조 원장의 발언을 강하게 비판했다.

주 의원은 "조국이 패륜 영화 '암살자(들)'을 관람한 후 '육영수 여사 암살 사건 자료를 공개 재검증하자'는 망언을 했다"며 "북한의 소행임을 은폐하라는 지령이라도 받은 것인가"라고 반문했다.

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이어 "한 가족을 인격 살인하고, 북한 만행을 감추는 영화에 거액의 개런티를 받고 나온 유해진 씨를 추켜세우며 '의병상'이라고 했다"며 "어느 나라 의병인가"라고 재차 비판했다.

tokkig@sportschosun.com