"날씬한데도 약 먹어" 손태영, 비만치료제까지 쓰는 '뼈말라' 유행 우려

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[스포츠조선 조윤선 기자] 손태영이 이른바 '뼈말라' 유행에 우려를 드러내며 건강을 위한 운동의 중요성을 강조했다.

4일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '미국 6년 차 손태영 뉴요커들도 줄 서서 먹는 핫플 공개 (라떼 맛집, 뉴욕 3대 피자)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 손태영은 유튜버 썸머썸머와 대화를 나누던 중 "요즘 트렌드가 바뀌고 있다고 들었다"며 몸매 유행에 관한 이야기를 꺼냈다.

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썸머썸머는 "한국에서도 건강하고 탄탄한 몸을 좋아하긴 하지만 기본적으로 호리호리해야 했다"며 "지금은 트렌드가 역주행하는 게 위고비와 마운자로가 나오면서 완전 '뼈말라'가 다시 왔는데 옛날보다 더 심해졌다"고 말했다.

이어 "진짜 미디어가 무서운 게 처음에 봤을 때는 너무 말랐다고 생각됐는데 그런 사람들이 점점 많아지고 계속 보면 그게 또 예뻐 보인다"고 털어놨다.

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이에 손태영은 "우리 나이가 되면 건강해야 된다. 나는 절실하게 느낀다"며 "'뼈말라'로는 못 살아갈 거 같다. 애를 케어를 못 한다"고 말했다.

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썸머썸머는 "나도 (다이어트 약이) 약간 궁금했다. 너무 신기하지 않냐. 그런데 안 알려진 부작용이 너무 많다더라. 살이 빠지는 건 거의 확실하다고 들었다"며 "비만이면 다른 건강 문제가 생길 수 있으니까 그럴 때 이용하는 건 괜찮은데 요즘에는.."이라며 우려했다. 손태영 역시 "날씬한데도 약을 먹는다"고 걱정했다.

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썸머썸머는 운동을 시작하게 된 계기도 밝혔다. 그는 "운동하기 전에는 체지방이 너무 높아 경도 비만이 나왔다"며 "운동한 지 3년이 됐는데 지금은 근육량이 훨씬 늘었다. 예전보다 훨씬 더 많이 먹어도 체지방은 줄었다"고 설명했다.

손태영은 "맛있는 음식에는 특히 밀가루가 많다. 썸머썸머와 음식 취향이 비슷한데 운동을 하니까 유지되는 것 같다"고 공감했다.

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현재 헬스와 필라테스를 병행하고 있다는 손태영은 "나는 살을 빼는 게 아니라 건강해지려고 운동하는 거다. 그래서 강도가 세지는 않다"고 밝혔다.

이어 "나이가 들수록 근육이 있어야 한다. 특히 엉덩이와 허벅지 근육이 몸을 지탱하기 때문에 나이가 들수록 운동을 많이 하는 게 좋은 것 같다"고 강조했다.