임라라, 쌍둥이 독박 육아 중 딸 넘어지자 '가슴 철렁'..."둘을 동시에 못봐 미안"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 임라라가 홀로 쌍둥이를 돌보던 중 딸이 넘어지자 연신 미안한 마음을 드러냈다.

4일 유튜브 채널 '엔조이커플enjoycouple'에는 "평생 기억할 쌍둥이의 첫 '엄마아빠' 순간 엄빠반응"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 스케줄로 자리를 비운 남편 손민수를 대신해 홀로 쌍둥이 육아에 나선 임라라의 모습이 담겼다.

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임라라가 잠시 아들 강이를 보고 있는 사이 반대쪽에서 우당탕 하는 소리와 함께 울음소리가 들려왔다. 이에 놀란 임라라는 황급히 딸 단이에게로 달려갔다. 단이가 옆에서 놀다가 넘어졌다고.

임라라는 놀란 단이를 품에 안고 다독였다. 임라라는 "미안하다. 엄마가 이제 눈 안 떼겠다"라며 '"엄마가 계속 보고 있었다. 근데 언제 그랬냐"라고 말하며 미안한 마음을 감추지 못했다. 이어 "쌍둥이는 이런 게 힘들다. 둘을 동시에 볼 수 없다는 게 참 미안하다"라고 털어놓으며 두 아이를 동시에 돌봐야 하는 엄마의 마음을 전했다.

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임라라는 "놀랐냐. 뒤로 확 넘어갔냐. 엄마가 미안하다. 엄마 옆에 있겠다"라면서 계속해서 칭얼거리는 단이를 품에 안고 달랬다.

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다행히 단이는 금세 기분을 되찾았고, 이를 지켜보던 임라라도 환하게 웃으며 안도했다. 쌍둥이를 홀로 돌보며 잠시도 두 아이에게서 눈을 뗄 수 없는 현실적인 육아 모습이 고스란히 담겼다.

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한편, 임라라와 손민수는 9년 연애 끝에 지난 2023년 결혼, 2025년 10월 시험관 시술로 쌍둥이 남매 아들 손강과 딸 손단을 출산했다.

anjee85@sportschosun.com