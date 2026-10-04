유재석, '대박난' 이광수 버블 칼같이 선 긋기..."돈 5천 원씩 쓸 수 없다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 유재석이 최근 화제가 되는 이광수의 팬 소통 플랫폼 버블 소식에 "광수한테 돈 5천 원씩 쓸 수 없다"라고 말해 웃음을 안겼다.

4일 유튜브 채널 '뜬뜬'에서는 유재석과 함께 tvN '식스센스: B사이드'에 출연 중인 송은이, 고경표, 비비가 출연한 '핑계고' 예고편이 공개됐다.

이날 유재석은 최근 팬 소통 플랫폼에서 큰 화제를 모으고 있는 이광수를 언급했다. 유재석은 "내가 광수가 하는 소통 플랫폼 소식은 듣고 있는데 광수한테 돈 5천 원씩 쓸 수 없다"라고 말해 폭소를 자아냈다.

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앞서 이광수는 지난 1일 팬 소통 플랫폼 버블을 새롭게 시작했다. 처음에는 낯선 기능 탓에 다소 조심스럽게 팬들과 대화를 이어갔지만, 금세 사용법을 익힌 뒤 특유의 재치 넘치는 답변을 쏟아내며 팬들과 적극적으로 소통하기 시작했다. 특히 이광수의 유쾌한 답변들이 실시간으로 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 공유되면서 버블을 시작한 직후부터 큰 화제를 모았다.

이광수의 남다른 소통 열정은 장소를 가리지 않았다. 그는 가수 겸 배우 도경수의 콘서트장에서도 버블을 확인하며 팬들과 대화를 이어가는 모습이 포착돼 웃음을 안겼다.

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이에 이광수는 버블을 통해 "근래 제일 수치스러웠던 영상. 수치보다는 쑥스러움 쪽"이라며 직접 반응하며 다시 한번 특유의 솔직하고 유쾌한 면모를 드러냈다.

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anjee85@sportschosun.com