양세찬, 지석진 16년 차 텃세에 눈물 왈칵..."10년 됐는데 아프다"('런닝맨')

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[스포츠조선 정안지 기자]'런닝맨' 10년 차 양세찬이 지석진의 짓궂은 농담에 연이어 서운함을 드러내 웃음을 자아냈다.

4일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 철원의 다양한 관광지를 돌아다니며 제한 시간 안에 빙고 한 줄을 완성해야 하는 '철원 뜯어 뿌쓰요' 레이스가 공개됐다.

이날 점심 식사가 걸린 만장일치 미션에 양세찬은 "16년이다"라면서 '런닝맨'의 16년 팀워크를 강조했다. 그러자 지석진은 "세찬아, 너는 16년 아니지 않나"라며 단호하게 선을 그어 현장을 폭소하게 했다.

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2017년 합류해 어느덧 '런닝맨' 10년 차가 된 양세찬은 예상치 못한 지적에 서운함을 드러내지만, 지석진의 '런닝맨 식 텃세'는 계속됐다.

양세찬은 "좀 아프다"라며 섭섭함을 드러냈고, 하하는 "진짜 독하다"라며 지석진의 발언에 웃었다.

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그러나 지석진은 다시 한번 "세찬이는 다시 한번 이야기하는데, '16년이다' 멘트 너는 안 된다"라고 강조해 웃음을 자아냈다.

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김종국은 "세찬이가 '런닝맨'에 애정이 많다"라며 양세찬을 감쌌다. 이에 양세찬은 "나만큼 '런닝맨' 사랑하는 사람 없다. 근데 '너는 아니잖아'가"라며 왈칵한 모습을 보여 웃음을 더했다.

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그러자 지석진은 "가족이다"라면서 "세찬이 앞날을 응원하고 늘 잘되길 바라지만 16년은 아니지 않나"라고 말해 폭소를 자아냈다.

이후에도 지석진의 양세찬 놀리기는 이어졌다. 양세찬은 멤버들에게 "짜장, 짬뽕이 나왔으면 뭘 선택해야 하나"라고 묻자, 지석진은 "재석이가 먼저 가면 짜장"이라고 유재석의 취향을 정확하게 맞췄다.

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이어 지석진은 양세찬을 향해 "세찬이는 짬뽕이다"라며 자신 있게 답했지만, 양세찬은 "짜장이다. 내 취향을 아예 모른다"라고 했다. 그러자 지석진은 "10년밖에 안 돼서 잘 모르겠다"라며 "텐이얼즈(10 years), 조용!"이라고 외쳐 웃음을 자아냈다. 이에 양세찬은 "10년 차인데 말도 못 하냐. 기를 못 편다"라고 말해 폭소를 안겼다.

anjee85@sportschosun.com