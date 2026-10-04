'46kg' 손담비, 헐렁한 레깅스 핏…놀라운 슬림 각선미

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 손담비가 레깅스가 헐렁할 정도로 늘씬한 각선미를 자랑하고 있어 눈길을 끌었다.

4일 손담비는 자신의 SNS를 통해 "주말.zip 사진첩 보니 나 꽤 잘 놀았네. 중간에 남편 한 스푼"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 외출에 나선 손담비의 모습부터 남편 이규혁과 데이트를 즐기는 모습까지 다양한 주말 일상이 담겼다.

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이때 손담비의 스타일링에 시선이 쏠렸다. 블랙 앤 화이트를 콘셉트로 한 듯한 룩에서는 블랙 재킷에 화이트 셔츠를 매치하고 파란색 가방을 포인트로 더해 시크한 분위기를 완성했다. 가만히 서 있는 모습도 화보를 연상케 했다.

데이트 룩은 편안함을 강조했다. 남편 이규혁과 함께한 데이트에서는 편안한 스타일을 선보였다. 다소 쌀쌀해진 날씨에 파란색 후드와 모자를 착용하고 짧은 레깅스를 매치해 캐주얼한 데이트룩을 완성했다. 이 과정에서 46kg으로 알려진 손담비는 레깅스가 헐렁할 정도로 늘씬한 각선미를 자랑하고 있어 눈길을 끈다. 운동으로 꾸준히 자기관리를 이어가고 있는 만큼 군살 없이 슬림한 라인이 돋보였다.

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손담비는 평소에도 SNS를 통해 운동하는 모습을 꾸준히 공개하며 자기 관리 근황을 전하고 있다.

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한편, 손담비는 지난 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 지난해 4월 딸 해이 양을 품에 안았다.

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anjee85@sportschosun.com