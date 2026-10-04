비비, 아이돌 소속사 경계 대상 됐다 "물들까 봐 꺼려해" 억울 ('식스센스')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 비비가 강한 이미지 탓에 아이돌 소속사들의 경계 대상이 됐다며 억울함을 토로했다.

4일 방송된 tvN '식스센스: B사이드'에는 정준하와 최예나가 게스트로 출연했다.

이날 최예나는 비비와의 친분을 자랑하며 "엄청 친하다. 데뷔곡 피처링도 언니가 해줬다"며 "예능에서도 만나서 함께하다가 지금까지 인연이 됐다"고 말했다.

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비비 역시 "사석에서도 자주 본다"며 최예나와 절친한 사이라고 밝혔다.

최예나는 비비에 대해 "언니 성격이 너무 화끈하다. 나는 생각만 많고 행동을 못 하는 스타일인데 언니는 바로 행동한다. 그래서 너무 잘 맞는다"고 설명했다.

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이를 들은 유재석은 "개인적인 친분은 합도 잘 맞고 좋은데 기획사 입장에서는 예나 씨가 비비 언니 만난다고 하면.."이라며 말을 흐렸다.

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비비는 곧바로 "물들까 봐"라고 받아치며 웃음을 터뜨렸고, 송은이는 "어둠의 아이유였잖아"라고 거들었다.

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비비는 "심지어 내 동생 소속사도 나랑 놀면 꺼린다"고 털어놨다. 유재석은 "기획사 사장님 입장에서는 아이돌은 이미지가 중요하다 보니 그런 것 같다"고 설명했다.

이에 비비는 "나 완전 건전하다"며 억울해했다. 유재석도 "알고 보면 그런 친구가 아니다"라며 비비의 편을 들었다.

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이어 비비가 자신의 히트곡 '밤양갱'을 언급하며 건전한 이미지를 강조하자 유재석은 "갱이잖아"라고 짓궂게 받아쳤다. 그러면서도 "어쨌든 걱정하지 않으셔도 된다. 내가 지켜보니 비비는 그런 친구가 아니다"라고 강조했다.