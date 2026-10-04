정준하, 눈치 주는 유재석에 주눅 "친절하지 않아...어려워" ('식스센스')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 정준하가 유재석의 눈치를 살피며 '무한상사' 상황극에 자연스럽게 빠져들어 웃음을 안겼다.

4일 방송된 tvN '식스센스: B사이드'에는 정준하와 최예나가 게스트로 출연했다.

이날 정준하는 다음 장소로 이동하던 중 뒷자리에 앉은 송은이에게 "우리가 가짜를 하나 찾는 거냐"고 물었다. 이를 들은 유재석은 "그러면 진짜를 찾으려고 그러는 거냐"며 눈치를 줬다.

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이에 정준하가 기가 죽은 모습을 보이자 송은이는 "재석이한테 물어봐도 되는데 고개를 불편하게 돌려서 나한테 물어보냐"며 웃음을 터뜨렸다.

그러자 정준하는 "얘가 친절하지 않으니까. 지금도 이렇게 이야기하지 않냐"며 유재석에게 질문하지 않은 이유를 털어놨다.

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유재석은 "지금 정과장이랑 계속 같이 다니는 거라서 그렇다. 우리는 일상에서도 '무한상사'를 계속한다"고 말했고, 정준하는 유재석의 눈치를 살피며 "어렵다"고 토로했다.

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그러면서 유재석이 "정과장은 어떻게 생각하냐"고 묻자 정준하는 "나도 부장님 말이 맞다고 본다. 무조건이다"라며 곧바로 상황극을 받아들였다.

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이후에도 유재석은 정준하가 자신의 말을 끊고 끼어들자 "내가 얘기하잖아"라며 버럭했다. 다시 주눅 든 정준하를 본 송은이는 "'무한상사' 라이브쇼를 보고 있는 것 같다. 오랜만에 너무 웃기다"고 말했다.

이에 유재석은 "'출장 무한상사'를 하고 있다"며 너스레를 떨어 웃음을 더했다.