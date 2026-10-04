채정안 "이경규, 내가 말하는 거 싫어해"..과거 예능서 차분했던 이유 ('냉부해')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 채정안이 과거 이경규와 함께 예능을 했던 당시를 떠올리며 "내가 말하는 걸 싫어했다"라고 털어놨다.

4일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 채정안의 냉장고가 공개됐다.

이날 채정안은 공유로부터 트월킹 금지당한 일화를 공개한 뒤, 직접 무대 위로 올라 당시의 춤을 재현하며 스튜디오를 발칵 뒤집어놨다.

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이에 주상욱은 채정안의 춤을 본 뒤 "너무 재미있다. 이런 분이신 줄 몰랐다"라고 놀라워했다. 그는 "안 좋은 뜻이 아니라 10년 전에 같이 예능을 했었다"라면서 "그때 차분했었다"라고 과거 채정안의 모습을 떠올렸다.

그러자 채정안은 당시 자신이 차분할 수밖에 없었던 이유를 털어놨다. 채정안은 "왜냐하면 그때 이경규 선배님이 내가 말하는 걸 싫어했다"라면서 "말하면 자르라고 하시고, 쓸데없는 소리를 하지 말라고 했다"라고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이어 채정안은 "그래도 마지막에는 '많이 나아졌다'라면서 칭찬해 주셨다"라고 덧붙여 폭소를 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com