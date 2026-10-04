임원희, 이희진과 100일 기념 데이트서 손잡고 스킨십..."진짜 반한 듯" ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 임원희가 이희진과 알게 된 지 100일을 기념해 손수 접은 종이별을 선물하고 다음 만남까지 약속했다.

4일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 강릉 데이트 이후 세 번째 만남을 가진 임원희와 이희진의 모습이 그려졌다.

이날 임원희는 바쁜 일정으로 지친 이희진을 위해 오락실과 롤러장으로 이어지는 추억의 데이트 코스를 준비했다.

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임원희는 롤러장에서 이희진의 롤러스케이트 장비를 직접 가져다주는가 하면, 스케이트를 타는 데 서툰 이희진을 세심하게 챙겼다.

또 이희진이 넘어지자 직접 일으켜주며 자연스럽게 스킨십을 했고, 계속 엉덩방아를 찧는 이희진을 위해 준비한 보호대도 직접 채워줬다. 이 과정에서 임원희가 이희진의 허리를 감싸자 서장훈은 "거의 안는 건데"라며 놀라워했다.

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이후에도 두 사람은 손을 꼭 잡고 함께 스케이트를 타며 묘한 분위기를 자아냈다.

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한편 임원희는 막창집에서 식사하던 도중 '막창 반지 마술'을 선보이며 플러팅을 이어갔다. 그는 "막창 반지가 위로 상승하면 우리 관계도 상승할 것이다. 반지가 제자리라면 우리 관계도 제자리일 것"이라고 자신했다.

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그러나 반지는 움직이지 않았고, 당황한 임원희는 "아까 조금 올라갔다. 후진은 안 했다"고 수습했다. 이희진은 "오빠 마음 다 알아서 괜찮다"고 위로했다.

이어 임원희는 이희진과 알게 된 지 100일을 기념해 손수 접은 종이별을 선물했다. 이희진은 "너무 예쁘다. 어렸을 때 받아본 건데 너무 오랜만이다"라며 기뻐했다.

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이희진의 반응에 용기를 얻은 임원희는 "10월 내 생일쯤에 또 만날 수 있겠냐"고 물었고, 이희진은 긍정적으로 답하며 다음 만남을 약속했다.

모벤져스는 "진짜 계속 만났으면 좋겠다"고 응원했다. 서장훈 역시 "원희 형이 진짜 반한 것 같다"고 말했다.