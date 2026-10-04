조현아, '조목밤' 男게스트와 핑크빛 기류 있었나.."당연히 연락된 적 있어" ('미우새')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 조현아가 게스트와 방송 후 연락을 주고받은 적이 있다고 밝혔다.

4일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 조현아와 이미주가 자신들의 연애 경험을 솔직하게 털어놓는 모습이 그려졌다.

최근 체중 감량에 성공한 조현아는 몰라보게 달라진 모습으로 등장했다. 이미주는 "살 진짜 많이 빠졌다. 너무 예뻐진 것 아니냐"며 놀라워했다.

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이후 두 사람은 연애 이야기를 시작했다. 조현아는 이미주에게 "너 연애하냐. 전소민 언니가 너가 예능 하면서 대시를 많이 받는다고 하더라"며 "녹화만 끝나면 (남자 출연자들이) 번호를 알려달라고 한다고 들었다"고 물었다.

이에 이미주는 "정말 궁금하다. 누가 언제 내 번호를 물어본 거냐"고 의아해했다. 이어 방송에서 만난 출연자에게 호감을 느낀 적이 있냐는 질문에 "정말 솔직하게 멋있는 분이지만 마음이 가거나 호감이 간 적은 없다"며 "'이 사람과 잘해보고 싶다'는 마음이 든 적은 없었던 거 같다"고 답했다.

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이미주는 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'(이하 '조목밤')의 진행자인 조현아에게 "언니는 같이 방송하면서 사귄 적 없냐. 게스트도 많이 나오지 않았냐"고 물었다. 그러자 조현아는 "당연히 연락된 적은 있다"고 밝혀 궁금증을 자아냈다.

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한편 조현아는 연애할 때마다 나쁜 남자를 만나 힘들었다고 털어놓으며 "너나 나나 왜 이렇게 이상한 남자들을 많이 만나는 거냐"고 토로했다.

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그러면서 "전에 사귀던 사람이 생방송 중인데 전화 안 받는다고 집착한 적도 있다"며 "연예계에 있던 분인데 매사 그랬다. 전화 안 받으면 난리가 났다"고 밝혔다. 또 "어떤 사람은 나랑 사귀는데 비혼이라고 하더라"며 황당해했다.

이미주도 통제받았던 연애 경험을 고백했다. 그는 "사귀던 사람이 헬스장에 가서 PT를 받지 말라고 한 적이 있다. 신체 접촉이 있을 수도 있으니 하지 말라고 하더라"고 말했다.

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이를 들은 서장훈은 "두 분 다 너무 매력적이고 훌륭한 분들인데 쭉 을의 연애를 해온 것 같다"며 안타까워했다.