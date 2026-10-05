[SC인터뷰] "나도 현빈 선배처럼 되고파"…'메인코2' 우도환이 꿈꾸는 10년 뒤(종합)

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 우도환(34)이 '메이드 인 코리아 시즌2'를 성공적으로 마무리하며 새로운 꿈을 그리기 시작했다.

지난달 23일 종영한 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 시즌1으로부터 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 주인공 백기태(현빈)의 위태로운 여정을 그린 작품으로, 전편에 이어 우민호 감독이 메가폰을 잡았다. 우도환은 백기태의 동생이자, 보안사 중령 백기현 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 스틸. 사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

종영 이후 스포츠조선과 만난 우도환은 "촬영을 끝낸 지 아직 반년 밖에 안되어서 아쉬운 마음이 크다. 최근까지도 선배들, 감독님과 자주 뵈어서 좋은 기억이 많이 남았다"며 "영화 '마스터' 이후 이렇게 많은 선배들과 한 작품을 한 게 오랜만이었다. 10년 넘게 메인롤로서 작품을 끌고 가다가, 선배들한테 많이 의지할 수 있던 시간이었다. 이번 작품은 저에게 소중한 터닝포인트가 됐다"고 밝혔다.

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이어 '메이드 인 코리아' 시리즈에 참여하게 된 계기에 대해 "대본을 먼저 보고 참여하진 않았다. '열대야'를 촬영하고 있었는데, 김원국 대표님을 통해서 '메이드 인 코리아'를 듣게 됐다. 이미 현빈 선배랑 정우성 선배 캐스팅이 완료된 상태였고, 당연히 제 역할은 없다고 생각했다. 저는 그냥 열심히 '사냥개들'을 준비 중이었다. 근데 '사냥개들' 촬영 시기가 조금 밀리게 되면서, '메이드 인 코리아' 시즌1 분량이 많지 않은데 도와줄 수 있냐는 제의를 받았다. 그래서 바로 하고 싶다고 말씀드렸고, 저에게도 이렇게 기회가 오는구나 했다. 당시 '메이드 인 코리아' 시즌1 대본을 보면서 기현이 캐릭터를 알아가는 게 너무 좋았다"고 전했다.

백기현이라는 인물을 완성해가는 과정에서 마주한 고민과 어려움도 솔직하게 털어놨다. 우도환은 "배우로서 많이 흔들리는 시기인 것 같다. 뭐가 더 좋은 연기이고, 뭐가 더 좋은 작품인지 조언을 구하고 자문을 구하려고 했다. 오히려 신인 때가 더 용기 있었던 것 같다. 그냥 앞만 보고 멋있게 달리고 싶었지만, '사냥개들 시즌2' 건우도 그렇고, '메이드 인 코리아 시즌2' 기현이도 그렇고 이미 만들어져 있던 캐릭터들을 또 한 번 구축해야 해서 고민이 더 많았다. 옆에서 선배들이 캐릭터를 어떻게 구축하시는지 보고 더 배우려고 했다"고 말했다.

디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 스틸. 사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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우민호 감독이 현장에서 보여준 열정적인 연출력에 대해서도 존경심을 표했다. 우도환은 "감독님이 저한테 요청하셨던 건, '기현이 얼굴에 고민과 갈등이 많았으면 좋겠다'고 하셨다. 어떠한 선택을 내렸는지를 보여주지 않고, 사람들이 끝까지 궁금해하도록 만들었으면 좋겠다고 하셨다. 이번 작품을 통해 느낀 게 감독님은 어떻게 작업하면 배우들이 멋있게 나오는지 잘 아시는 것 같다. 선배들 뿐만 아니라, (서)은수도, (원)지안이도, (노)재원이도 멋있었다. 각 캐릭터의 멋을 살려주시기 위해 고민을 많이 해주셨다"고 감사함을 전했다.

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이어 결과물에 대한 만족도를 묻자, 우도환은 "만족스럽지만, 만족한다고 하면 감독님이 저를 또 안 써주실 것 같다(웃음). 저는 감독님이 '내부자들'을 하시기 전부터 함께 하고 싶었다. 영화 '마스터'를 찍고 있을 때, 우민호 감독님이 이병헌 선배 응원 차 현장에 오셨었다. 그때 우민호 감독님을 멀리서만 바라봤는데 '아 감독님도 나와 같은 우씨시구나. 나중에 같은 작품을 하게 되면 꼭 말씀드려야지' 했다. 근데 감독님과 '메이드 인 코리아'를 처음 하기로 한 날 미팅 자리에서 저를 보시자마자 '같은 우씨네요'라고 하셔서, 꿈을 이룬 기분이었다. 제 대사를 감독님께서 직접 해주셔서 더욱 영광스러웠다"고 감격을 드러냈다.

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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현빈과는 형제 간의 양보 없는 치열한 대립을 보여주며 보는 이들을 긴장케 만들기도 했다. 우도환은 "누군가의 동생 역할을 처음 맡아봤다. 신인 때도 양아치나 살인마 같은 역할을 많이 했었는데, 남동생 역할을 연기하니까 좋더라. 현빈 선배한테 형이라고 부를 수 있어서 좋았다"며 "촬영장에서 현빈 선배의 노하우를 보고 배울 수 있는 시간이었고, 좋은 경험이었다"고 말했다.

작품에서 뿐만 아니라, 카메라 밖에서도 만족스러운 케미였다고 밝혔다. 우도환은 "현빈 선배와 장난도 많이 치면서 웃으면서 했다. 시리즈 자체가 무겁다 보니, 중요한 신을 촬영할 때는 가볍게 있진 않았다. 감정선을 깰 순 없지 않나. 선배와 실제로도 오랫동안 형동생으로 알고 지냈던 것처럼 지냈다. 선배도 저한테 '이 시리즈를 만드는 과정이 좋았다'고 하시더라. 감독님과 배우들, 스태프들의 합이 너무 좋았고 화기애애한 현장이었다"고 전했다.

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현빈을 비롯해 정우성 등 많은 선배들과 함께 호흡을 맞추면서 느낀 점들도 털어놨다. 우도환은 "선배들이 오랫동안 톱스타 자리를 지키고 계시지 않나. 그 자체만으로도 배울 점이 많다고 느꼈다. 그동안 자기 관리를 위해 얼마나 많은 노력을 하셨겠나. 촬영장에서 저희의 최대 관심사는 건강 관리였다. 건강해야 계속 작품을 할 수 있지 않겠나. 저랑 정우성 선배랑 20살 차이가 나고, 현빈 선배와 10살 차이가 난다. 10년 뒤에는 현빈 선배처럼, 20년 뒤에는 정우성 선배처럼 되고 싶다는 목표가 생겼다"고 다짐했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com