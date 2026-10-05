[SC인터뷰] "연기 더 잘하고파"…정성일, '더 글로리' 하도영 이어 '메인코2' 천석중으로 증명(종합)

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정성일(46)이 '메이드 인 코리아 시즌2'를 통해 '더 글로리'의 하도영에 이어 또 하나의 소중한 이름을 얻었다.

지난달 23일 종영한 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'는 시즌1으로부터 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 주인공 백기태(현빈)의 위태로운 여정을 그린 작품으로, 전편에 이어 우민호 감독이 메가폰을 잡았다. 정성일은 청와대 비서실장 천석중 역을 맡아 강렬한 연기를 펼쳤다.

정성일은 '메이드 인 코리아' 시리즈를 통해 우민호 감독과 첫 작업을 함께 했다. 최근 스포츠조선과 만난 그는 "감독님한테도 말씀드렸었는데, 처음엔 싫었다. 왜냐하면 감독님의 화술이 그렇게 따뜻하시지 않았다. 현장에서 너무 집중을 하시다 보니까, 거칠게 표현을 하실 땐 약간 의아한 부분도 있었다. 근데 얼마 지나지 않아 바로 순수하고 아이처럼 귀여운 모습을 보여주시더라. 일이 잘 안 풀릴 땐 혼자 화를 내시다가, 또 시간이 지나면 미소를 지으셨다. 제가 감독님한테 '초딩' 같다고도 말씀드렸다"며 "시즌2를 찍을 때는 '와 이 사람은 정말 멋있는 사람이구나'란 생각이 들어 팬이 되어버렸다. 감독님의 작업 과정을 지켜보는데 단 한 장면도 허투루 넘어가시지 않더라. 작품에 대한 애정을 많이 느꼈고, '우민호니까 가능하다'고 느꼈다"고 말했다.

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디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 스틸. 사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

오로지 연기에만 집중할 수 있도록 도와준 우민호 감독과 스태프들에게 감사 인사를 전했다. 정성일은 "현장에서도 오로지 제 것만 고민하고 집중을 할 수 있었다. 그 외 나머지 것들은 스태프들과 감독님이 모두 준비해 주셔서 신경을 쓰지 않아도 됐다"며 "감독님께도 다음에 또 함께 작업하고 싶다고 말씀드릴 정도로, '앞으로 이런 현장을 또 만날 수 있을까' 싶더라. 시즌1 때는 좀 낯설었다면, 시즌2부터는 감독님이 미리 준비하고 고민을 해오셔서 멋진 장면들이 탄생할 수 있었다"고 공을 돌렸다.

시즌 1에 이어 시즌2에서 함께한 현빈에게도 고마운 마음을 드러냈다. 정성일은 "현장에서 의지를 많이 했다. 현빈이 백기태라는 인물을 끝까지 지키려고 했고, 저와 리허설을 하면서도 많은 대화를 나눴다. 현빈이 시즌1에서는 다른 것들을 좀 더 챙겼다면, 시즌2에선 오로지 백기태만 생각했던 것 같다. 그러다 보니 서로가 서로에게 집중할 수 있었던 시간이었다"고 전했다.

디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 스틸. 사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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차기작에서 가장 도전하고 싶은 장르로는 코미디를 꼽았다. 정성일은 "굉장히 어려운 장르라는 생각이 들었고, 진실되게 해야 사람들을 웃길 수 있다고 생각했다. 저도 늘 무게만 잡는 사람도 아니고, 함께 즐겁게 웃을 수 있는 장르를 꽤 해왔다. '트리거'에서도 풀어지고 망가지는 모습을 보여드렸다"고 말했다.

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최근에는 유튜브 채널 '빠더너스'의 코미디 시리즈 '입금 바랍니다'에서 윤지혁 역을 맡아 새로운 변신을 시도했다. 정성일은 "제가 '살인자 리포트'를 할 때 '빠더너스' 코너 '딱대'에 나간 적 있었다. 그때 문상훈이 저와의 코미디 호흡이 좋았다고 하더라. 일부러 웃기지 말고, 진지하게 연기만 해주면 된다고 해서 더 좋았다. 문상훈이 자기 꿈이 제대로 된 시트콤을 제작하는 거라고 했는데, 누군가의 꿈을 같이 이룰 수 있어서 행복했다"고 전했다.

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촬영 이후 문상훈과 많이 친해졌는지 묻자, 정성일은 "상훈이도 저도 MBTI 극 I(내향형)다. 둘 다 계속 무릎만 쓰다듬다가, 이제는 확실히 편해졌다. 서로 친해지는 데까지 시간이 꽤 오래걸렸다. 상훈이는 너무 귀엽고, 반칙 사기캐릭터 같다. 뭘 해도 밉지 않고, 정말 똑똑하지 않나. 보고 배울 점이 많았던 시간이었다"고 답했다.

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

정성일은 2023년 종영한 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'에서 하도영 역을 연기하며 대중에 눈도장을 찍었다. 그는 "김은숙 작가님이 '비밀의 숲 시즌2'에 나오는 저의 모습을 보시고, '더 글로리'에 캐스팅을 하셨다. 처음엔 윤세아 누나랑 친해서 드라마를 모니터 하시다가, 저를 보셨다고 하더라. '하도영이란 인물은 저런 이미지로 가야겠다'고 하시면서 대본을 쓰셨다고 들었다. 작가님께는 명절 때라도 꼭 인사드린다. 저에게 은인 같은 분이시다. 안길호 감독님도 저에게 은인 같은 분이시다. 촬영할 때 큰 도움을 주셨다"고 감사함을 표했다.

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이후 연기적으로 고민이 됐던 지점에 대해선 "'더 글로리' 촬영 이후 하도영과 비슷한 역할이 들어오면 의식적으로 피했다. 제가 하도영이란 캐릭터를 뛰어넘을 수 있을까 계속 고민을 하게 되더라. 그러다가 '전,란'에서 외국인을 연기한 거다. 이제는 생각이 바뀌었다. 대중이 원하는 모습이 그런 모습이라면 굳이 피할 필요는 없겠더라"고 말했다.

'더 글로리'에서 부녀 호흡을 맞춘 오지율과도 오랜만에 만난 모습이 공개되며 화제를 모으기도 했다. 정성일은 "아기들은 왜 이렇게 빨리 크는지 모르겠다(웃음). 지율이가 벌써 초등학교 6학년인가, 중학교 1학년인가 그렇다더라. 키는 많이 컸는데, 아직 말하는 건 아기 같다. 오랜만에 만나도 저를 반가워해 줘서 고마웠다"고 전했다.

마지막으로 '메이드 인 코리아' 시리즈에 대해선 "하도영 이후 천석중이란 이름으로 불리도록 만들어준 작품이다. 엊그제도 길을 걷는데, 한 아기 엄마가 '어? 천석중 삼촌이다'라고 알아봐 주시더라. 그렇게 캐릭터로 불릴 수 있어서 반가웠다. 또 '메이드 인 코리아' 이후로 연기를 더 잘하고 싶다는 욕심도 생겼다"고 강조했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com