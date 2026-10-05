'김지연과 이혼' 이세창, 배우 지망생 미모의 딸 자랑..父 붕어빵 비주얼

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이세창이 배우를 준비 중인 딸과 함께 카레이싱에 도전한 근황을 공개했다.

이세창은 4일 자신의 사회관계망서비스에 "가윤이 카레이싱 입문. 카트부터 태워보았습니다. 관계자 말로는 트랙 이해도가 높다고 ㅋㅋ"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 이세창은 딸 가윤 양과 나란히 서서 카메라를 바라보며 환하게 미소 짓고 있다.

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과거 '조각 미남'으로 불렸던 이세창은 여전히 뚜렷한 이목구비와 동안 외모를 자랑했다. 가윤 양은 아빠를 똑 닮은 빼어난 미모로 시선을 사로잡았다.

한편 이세창과 김지연은 2003년 결혼해 2005년 가윤 양을 품에 안았으나 2013년 이혼했다.

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앞서 김지연은 지난 5월 방송된 KBS 2TV '황신혜의 같이 삽시다'에 출연해 가윤 양이 배우를 준비하고 있다고 밝힌 바 있다.

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당시 김지연은 "딸이 대학교 3학년인데 연기에 뜻이 있다. 데뷔는 광고 모델로 했다"고 말했다. 이어 "초등학생 때 방송을 같이 하다 보니까 방송이 재밌다고 하더라. 중학생 때는 아이돌 지망생이었는데 춤은 되는데 노래가 안 됐다"며 "나중에는 배우를 하고 싶다고 방향을 바꿔서 연기를 공부하고 있다"고 전했다.