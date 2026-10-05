온주완, ♥민아와 결혼 1년 만에 본격 럽스타 "날 찾아와 줘서 늘 고마워"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 온주완이 아내인 걸스데이 출신 민아와의 달달한 신혼 일상을 공개했다.

온주완은 4일 자신의 사회관계망서비스에 "다.가.온.다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 온주완은 휴대전화 카메라로 무언가를 촬영하는 데 집중하고 있다. 온주완이 촬영에 집중한 사이, 민아는 남편도 모르게 뒤에 나타나 얼굴을 빼꼼 내밀며 귀여운 장난을 쳤다.

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이에 온주완은 "늘 고맙다. 내가 어디있든 날 찾아와 줘서"라는 글을 덧붙이며 아내를 향한 애정을 드러냈다.

이에 민아는 "오빠는 잘 나와서 정말 기뻐"라는 댓글을 남기며 신혼부부다운 알콩달콩한 애정을 과시했다.

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한편 온주완은 10세 연하인 민아와 2016년 SBS 드라마 '미녀 공심이'를 통해 처음 인연을 맺었다. 이후 연예계 선후배로 지내던 두 사람은 2021년 뮤지컬 '그날들'을 통해 재회한 뒤 연인으로 발전했고, 지난해 11월 결혼했다.

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온주완은 한 방송에 출연해 민아와의 러브스토리를 공개하기도 했다. 그는 "하루에 10시간씩 (뮤지컬) 연습하니까 하루 종일 붙어있었다"며 "연습실에서 다른 사람들 옆에서 연습하는데 민아에게 '너 좋아하는 거 같아'라고 했다"며 먼저 마음을 고백했다고 밝혔다.