'돌싱' 28기 정희, 광수와 결별 "헤어졌어요"...커플 사진 삭제→SNS 언팔

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[스포츠조선 조윤선 기자] '나는 솔로' 28기 정희와 광수가 결별하며 연인 관계에 마침표를 찍었다.

최근 정희와 광수는 각자의 사회관계망서비스에 올렸던 커플 사진과 영상을 모두 삭제했다. 광수의 유튜브 채널 '100상엽'에서도 정희와 함께 출연했던 영상이 모두 사라졌다. 여기에 두 사람이 서로의 계정까지 언팔로우한 사실이 확인되면서 연애를 끝낸 것 아니냐는 추측이 이어졌다.

이런 가운데 한 네티즌은 정희의 게시물에 "헤어지셨나요. 응원했었는데"라는 댓글을 남겼다. 이에 정희는 "네, 헤어졌어요. 그동안 응원해 주셔서 감사했습니다"라고 답하며 광수와의 결별을 직접 알렸다. 다만 해당 댓글과 정희의 답글은 현재 삭제된 상태다.

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광수와 정희는 지난해 방송된 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 돌싱 특집 28기에 출연해 최종 커플이 됐다. 방송이 끝난 뒤에는 실제 연인으로 발전했다고 밝혀 많은 관심과 응원을 받았다.

이후 두 사람은 각종 예능 프로그램과 유튜브 채널에 함께 출연하며 애정을 드러냈다. 지난 3월에는 한 유튜브 채널을 통해 재혼에 대한 생각도 밝혔다. 당시 정희는 "우리만의 속도로 흘러가다 보면 날짜를 정해 식을 한다기보다는 이렇게 지내다가 두 가정이 하나가 되는 게 물 흐르듯 자연스럽게 이어지길 바란다"고 말했다.

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두 사람은 서로의 자녀들과 함께하는 일상도 공개했다. 특히 정희의 딸이 광수를 "아빠"라고 부르는 등 실제 가족 같은 모습을 보여 재혼에 대한 기대를 높였다.

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그러나 정희가 결별 소식을 전하면서 재혼 가능성까지 열어뒀던 두 사람의 연애도 끝을 맺게 됐다.