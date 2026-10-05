허경환, 매니저 황당 '노쇼'에 참다 결별 문자..."그동안 수고했다" ('런닝맨')

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 허경환이 이른 새벽부터 철원으로 이동하던 중 매니저의 '노쇼'로 난감한 상황을 겪었다.

지난 4일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 철원으로 떠난 1박 2일 여행기가 공개된 가운데 허경환에 게스트로 출연했다.

이날 유재석은 허경환을 향해 "경환이가 철원까지 왔다. 오랜만에 1박 2일 일정으로 왔는데, 게스트 요건 중 '일정 되는 분, 우리와 잘 맞는 분'이 경환이 밖에 없었다더라"고 밝혔다. 이어 유재석은 "경환이가 진짜 바쁜 게 매니저도 없이 왔다"라고 말했다.

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이에 허경환은 "매니저가 너무 피곤해서 아침에 전화를 받지 않더라"고 털어놨다. 새벽부터 철원으로 출발해야 했지만 매니저와 연락이 닿지 않아 홀로 이동하게 된 것. 이에 허경환은 메이크업도 하지 못한 채 헐레벌떡 철원으로 향했다.

허경환은 "나 몹시 피곤한 상태"라면서 한껏 예민해진 모습을 보였고, 양세찬은 "눈이 많이 부었다"라고 했다. 이에 유재석은 "매니저도 얼마나 당황했겠냐"라고 하자, 허경환은 "휴대폰 충전을 했는데 충전이 안 됐나 보다"라며 매니저가 연락을 받지 못한 이유를 설명했다. 이어 "오는데 전화가 오길래, '그동안 수고했다'라고 문자를 보냈다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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김종국은 "사람이 실수도 하는 거다"라고 했고, 유재석도 "내 매니저도 그렇고 가끔 그런다"라고 했다.

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이에 허경환은 "근데 이런 날 잘 되더라"라면서 상황을 긍정적으로 받아들였다. 그러나 김종국은 허경환에게 "그닥 오늘 웃기지 않은 거 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com