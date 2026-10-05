나혜미 두 아들, 손 꼭 잡고 산책 중 꽈당...♥에릭 "아이크 우리 강아지들"

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 신화 출신 배우 에릭의 아내인 배우 나혜미가 두 아들의 귀여운 일상을 공개했다.

나혜미는 5일 자신의 SNS를 통해 "우리 집 꼬맹이들 산책♥"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속에는 손을 꼭 잡고 산책 중인 두 아들의 모습이 담겨있다. 앙증맞은 뒷모습만으로도 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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이때 동생이 걷다 넘어지면서 손을 잡고 있던 형까지 함께 넘어지고 말았다. 이를 본 에릭은 "아이크 우리 강아지들"이라며 댓글을 남기며 사랑스러운 두 아들의 모습에 반응했다.

나혜미는 앞서 지난 1일에도 "중장비 러버들. 아둘맘이란"이라는 글과 함께 나란히 굴착기에 올라탄 두 아들의 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

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두 아들을 각각 '보물 1호', '보물 2호'라고 표현하며 애정을 드러내기도 했던 나혜미는 일상에서 두 아이와 함께하는 행복한 순간들을 꾸준히 공유하고 있다.

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한편, 나혜미는 12세 연상의 신화 멤버 에릭과 5년간 교제한 끝에 2017년 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com