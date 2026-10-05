KCM ♥아내, 15년만 입은 웨딩드레스...신지♥문원 "결혼 진심으로 축하해"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 신지가 KCM과 방예원 씨의 결혼식 현장을 공개하며 두 사람의 결혼을 축하했다.

신지는 4일 자신의 SNS에 "결혼 진심으로 축하해 창모! 그리고 예원씨"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 KCM과 아내 방예원 씨의 결혼식에 참석한 신지와 남편 문원의 모습이 담겼다.

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이날 KCM은 서울 서초구 세빛섬 플로팅아일랜드에서 9세 연하 아내 방예원 씨와 결혼식을 올렸다. 방송인 유재석이 사회를 맡았고, 가수 김범수가 축가를 불러 두 사람의 앞날을 축복했다.

KCM은 턱시도를 차려입고 양손으로 브이 포즈를 취한 채 환한 미소를 짓고 있다. 신부 방예원 씨는 순백의 웨딩드레스를 입고 아름다운 신부로 변신해 눈길을 끌었다. 신지와 문원은 KCM 부부와 함께 기념사진을 남기며 두 사람의 새로운 출발을 축하했다.

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또한 신지는 결혼식에 함께한 코요태 멤버 김종민과 찍은 사진도 공개했다. 나란히 앉아 미소를 지으며 브이 포즈를 취하고 있는 두 사람의 모습에서 오랜 케미가 느껴졌다.

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한편, KCM과 아내 방예원 씨는 이날 무려 15년 만에 결혼식을 올렸다.

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두 사람은 2012년 교제할 당시 첫째 딸 수연 양을 품에 안았지만 당시 KCM의 군 복무와 사업 실패 등 여러 사정이 겹치면서 결혼식을 올리지 못했다.

이후 상황이 나아지면서 2021년 혼인신고를 통해 법적 부부가 됐으며, 2022년에는 둘째 딸을 얻었다. 지난해에는 셋째 아들을 얻어 다섯 식구가 됐다.

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세 아이의 부모가 된 두 사람은 마침내 오랜 시간 미뤄왔던 결혼식을 올리며 뜻깊은 순간을 맞았다.

anjee85@sportschosun.com