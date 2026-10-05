'49세 돌싱' 채정안 "없는 초등학생 아이 갖고파" 엉뚱 발언…안정환 "못 도와줘" ('냉부해')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]돌싱인 배우 채정안(49)이 "없는 초등학생 아이를 갖고 싶다"는 엉뚱한 발언으로 웃음을 안겼다.

4일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 채정안의 냉장고가 공개됐다.

이날 윤남노 셰프와 김풍 작가가 채정안의 냉장고 속 재료들로 '초딩 입맛' 채정안을 위한 요리 대결에 나섰다. 윤남노는 기름 수제비와 치즈볼을, 김풍은 납작만두와 비빔 소면을 준비했다.

Advertisement

15분 후 채정안을 위한 요리가 완성됐다. 이때 채정안은 '맛있어 보이냐'라는 질문에 "없는 초등학생 아이를 갖고 싶다"라며 예측 불가한 럭비공 화법으로 웃음을 안겼다. 이를 들은 안정환은 "죄송한데 그건 우리가 도와줄 수 없다"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

이후 먼저 완성된 윤남노의 기름 수제비를 맛본 채정안은 "초등학생 입맛이라기보단 고생을 많이 한 초등학생. 철이 일찍 들어서 속상한"이라고 표현해 웃음을 자아냈다. 이어 김풍의 요리를 맛본 채정안은 "내가 꼬마가 된 것 같다. 오락실 가고 싶다"라면서 "맛있다"라며 김풍의 요리를 즐겼다.

Advertisement

두 셰프의 요리를 모두 맛본 채정안의 최종 선택은 윤남노의 기름 수제비와 치즈볼이었다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com