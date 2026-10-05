‘5억 기부’ 최강희, 본인은 친구 집 얹혀사는 신세 “母표 룸서비스까지”

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 최강희가 과거 약 5억원을 남몰래 기부한 사실이 다시 주목받는 가운데 정작 본인은 넉 달째 친구 집에서 지내고 있는 소박한 근황을 공개했다.

3일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 5년 만에 배우로 복귀한 최강희의 일상이 그려졌다.

이날 최강희가 아침을 맞은 곳은 자신의 집이 아닌 절친의 집이었다. 지난 5월 방송에서도 같은 곳에서 생활하는 모습이 공개됐던 만큼 MC들은 여전히 그곳에서 지내는 사실에 놀라움을 드러냈다.

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잠깐 머무르는 것 아니었느냐는 질문에 최강희는 오는 12월까지 지낼 예정이라고 밝혔다. 봄부터 생활을 이어온 탓에 집 안에는 어느새 최강희가 가져다 놓은 책과 물건들이 자연스럽게 자리 잡은 모습이었다.

친구 집살이에는 뜻밖의 '룸서비스'까지 따라왔다. 현관 앞에는 보냉백이 놓여 있었고 그 안에는 수육과 파김치, 소고기뭇국 등 정성스럽게 준비된 음식이 가득했다.

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알고 보니 집주인인 친구의 어머니가 근처에 살며 최강희의 아침 식사까지 챙겨주고 있었던 것. 친구가 집을 비운 사이 최강희를 딸처럼 살뜰하게 챙겨주는 모습이 훈훈함을 더했다.

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최강희 역시 친구 어머니의 호의를 편하게 받아들이고 있다며 만족감을 드러냈다. 외출 시간까지 미리 물어보고 그에 맞춰 따뜻한 밥을 챙겨준다고 설명했다.

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이처럼 소박한 주거 생활이 공개되면서 최강희의 과거 기부 행보도 다시 눈길을 끌었다. 최강희는 과거 약 5억원을 기부한 사실이 뒤늦게 알려지며 화제를 모았다. 당시에도 구체적인 기부 내역을 외부에 적극적으로 알리지 않았고 소속사 역시 세부 금액과 기관을 정확하게 공개하지 않았다. 에세이 수익금 기부와 골수 기증, 미혼모 지원 바자회 등도 꾸준히 이어왔다.

최근에도 나눔 행보는 계속됐다. 지난 7월에는 아프리카 어린이들의 식수 지원을 위한 기부 러닝에 참가하며 선행을 이어갔다.

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화려한 스타의 삶과는 거리가 먼 행보도 최강희다운 모습이다. 최강희는 2021년 연기 활동을 잠시 멈춘 뒤 고깃집 설거지와 가사도우미 등 다양한 일을 경험하며 평범한 일상을 살아봤다고 밝힌 바 있다.

이후 긴 공백을 끝내고 최근 연극 '클로저'를 통해 5년 만에 배우로 돌아왔다. 현재 머물고 있는 친구 집에서도 대사를 반복해 연습하며 복귀 준비에 매진한 모습이 공개됐다.

앞서 자신이 살던 집에서도 이사를 결정했던 최강희는 본가로 돌아갈지, 다시 혼자 살지를 고민 중이라고 밝히기도 했다. 결국 새로운 거처를 정하기 전까지 절친의 집에서 머물며 지내고 있는 셈. 수억원을 기부하고도 자신의 생활은 한없이 소박한 최강희. 친구 집에서 아침밥을 얻어먹으며 5년 만의 연기 복귀를 준비하는 반전 일상이 또 한 번 관심을 모았다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com