이효리, '데이트 통장 10만원' 커플에 결국 한숨…"본인 걱정은 각자 해"

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[스포츠조선 조민정 기자] '연애전쟁'에 현실적인 취업·경제 문제로 갈등을 겪는 '쉬었음 청년' 커플이 등장한다.

5일 방송되는 JTBC 연애 리얼리티 '연애전쟁' 15회에는 6년간 일한 뒤 번아웃으로 퇴사한 남자친구와 적성을 찾기 위해 여러 차례 이직을 반복한 여자친구가 출연한다. 두 사람은 현재 일을 쉬고 있는 가운데 소비 습관과 구직 문제를 두고 갈등을 빚고 있다고 털어놓는다.

특히 남자친구는 자신 역시 일을 쉬고 있으면서 여자친구에게 적극적으로 취업을 요구하는 모습을 보인다. 식사 도중 여자친구의 구직 의사를 확인한 데 이어 자격증 준비부터 직업 추천까지 쉴 새 없이 쏟아내며 취업을 압박한다.

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이에 여자친구는 "심장이 철렁한 느낌"이라며 불안한 마음을 털어놓는다. 결국 "스스로가 한심해 보여서 우는 거야"라며 눈물을 쏟아 안타까움을 자아낸다.

두 사람의 모습을 지켜보던 서장훈은 남자친구를 향해 "자기도 쉬고 있으면서 이 얘기를 하는 게 맞는 거냐?"고 지적하며 분노한다.

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경제적인 문제 역시 두 사람의 갈등을 키운다. 데이트 통장 잔고가 10만원까지 떨어지자 남자친구는 본격적인 절약에 나선다. 데이트 중 음료수 하나를 구입해 나눠 마시는 것은 물론 집에서 데이트할 때는 에어컨을 끄고, 찬물로 샤워할 때조차 물을 전부 틀지 말라고 할 정도로 지출을 철저히 통제한다.

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여자친구는 이 같은 상황에 섭섭함을 드러낸다. 특히 두 사람의 갈등이 반복되면서 여자친구가 그동안 이별을 선언한 횟수만 100번이 넘는 것으로 알려져 MC들을 놀라게 한다.

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이효리는 두 사람을 지켜본 뒤 "본인 걱정은 각자 해"라고 조언하면서도 "두 분 사연이 너무 마음이 아파요"라며 안타까움을 감추지 못한다.

서장훈은 한층 더 강한 말을 던진다. 그는 "이건 미친 사랑이야. 두 사람은 연애를 할 때가 아니야"라며 현재 두 사람에게 연애보다 각자의 삶을 먼저 정비하는 일이 필요하다는 취지의 조언을 건넨다.

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최근 청년층의 취업난과 함께 구직 활동 없이 쉬고 있는 청년 문제가 사회적 관심사로 떠오른 가운데, '연애전쟁'은 현실적인 경제 사정이 연애에 미치는 모습을 정면으로 다루며 공감을 자아낼 전망이다.

한편 '연애전쟁'은 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들의 사연을 지켜보고 관계를 이어갈지 헤어질지 함께 고민하는 연애 리얼리티 프로그램이다. 매주 월요일 오후 9시 50분 JTBC에서 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com