“싫다는데 강제로 하자고” 오은영도 ‘초유의 결론’ 내린 아내의 충격 고백(‘결혼지옥’ )

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[스포츠조선 조민정 기자] '오은영 리포트-결혼 지옥'에서 40년 넘는 결혼생활 동안 자신의 의사를 존중받지 못했다고 호소하는 아내의 사연이 공개된다.

5일 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 186회에는 이혼 후에도 7년째 곰탕집을 함께 운영하고 있는 '아직도 부부'가 등장한다.

아내는 결혼생활 내내 부부 관계부터 사업 결정까지 남편이 일방적으로 결정해왔다고 주장한다. 반면 남편은 이미 지나간 일을 계속 꺼내는 아내를 이해하기 어렵다고 맞선다.

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특히 아내는 남편의 폭행만큼이나 오랜 시간 지워지지 않은 상처가 있다고 털어놓는다. 자신이 싫다는 의사를 여러 차례 밝혔음에도 남편이 강압적으로 부부 관계를 이어갔다는 것.

아내는 자궁근종 수술 이후 몸이 제대로 회복되지 않은 상황에서도 남편이 자신의 상태를 배려하지 않았다고 주장해 스튜디오를 충격에 빠뜨린다.

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이에 남편은 당시 강압적이었던 사실을 인정하면서도 "강압적으로 하지 않으면 무한정 기다려야 하지 않느냐", "젊은 나이의 욕심이었다"고 말한다.

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이어 "나는 젊은 피고 왕성한데 어떻게 소모하느냐. 부인밖에 더 있느냐"는 취지의 말까지 덧붙여 MC들을 더욱 놀라게 한다. 이를 지켜보던 출연진 사이에서도 싸늘한 분위기가 감돈다.

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아내는 자신의 의견이 무시된 것이 부부 관계뿐만이 아니었다고 토로한다.

한때 손님들이 줄을 설 정도로 잘됐던 곰탕집은 코로나19 이후 매출이 크게 줄었다. 여기에 남편이 추진한 2층 증축부터 한식 뷔페, 곰탕 포장 공장 사업까지 연이어 실패하면서 부부에게는 약 6억5000만원의 빚이 남았다고.

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아내는 남편이 새로운 사업을 시작할 때마다 자신과 제대로 상의하지 않았다고 주장한다. 결국 사업 실패 이후 감당해야 할 몫은 늘 자신에게 돌아왔다며 쌓였던 불만을 쏟아낸다.

마지막 공장 사업마저 실패하자 아내는 더는 버틸 수 없다며 이혼을 요구했고, 남편 역시 이를 받아들였다. 그렇게 두 사람은 40여 년의 결혼생활에 마침표를 찍었다.

그러나 이혼 이후에도 두 사람은 7년째 같은 곰탕집을 운영하며 인연을 이어가고 있다. 아내는 과거의 상처에 대해 남편의 사과를 받고 관계를 회복하길 바라지만, 남편은 "우리는 물과 기름"이라며 재결합에 선을 긋는다.

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두 사람의 사연을 지켜본 오은영 박사는 프로그램 방송 이래 이례적인 결론을 내놓을 예정이다. 과연 오은영 박사가 두 사람에게 어떤 진단을 내렸을지 관심이 쏠린다.

한편 '오은영 리포트-결혼 지옥'은 매주 월요일 오후 9시 MBC에서 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com