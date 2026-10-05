"내가 쓰레기라고?"..'지연수 이혼' 일라이, '85만원 양육비 논란'에 입 열었다

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[스포츠조선 정유나 기자] 유키스 출신 일라이가 전처 지연수를 통해 알려진 월 85만 원 양육비와 관련해 직접 입장을 밝혔다. 그동안 공개적으로 해명하는 것을 꺼려왔지만, 자신이 해당 금액을 지급하게 된 배경을 설명하며 억울함을 호소했다.

일라이는 5일 새벽 자신의 SNS에 영어로 작성한 장문의 글을 게재했다. 그는 최근 자신을 향해 쏟아진 비판을 언급하며 "내가 '쓰레기 같은 인간'이라거나 양육비에 인색하다는 수많은 댓글을 봤다. 이런 문제를 공개적으로 언급하고 싶지 않았지만, 어떻게 해서 85만 원이라는 금액이 책정되었는지 설명하고 싶다"고 밝혔다.

그는 이혼 당시 아들의 양육에 필요한 비용을 부담하는 방식에 대해서도 설명했다. 일라이는 정해진 액수를 매달 지급하는 대신 아들에게 필요한 비용이 생길 때마다 직접 돈을 보내는 방식을 원했다고 전했다.

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일라이는 "개인적으로 아들의 복지에 가격표를 매기고 싶지 않았다. 정해진 금액을 딱 주기보다는 아들에게 무언가 필요할 때마다 돈을 보내겠다는 입장이었다"고 말했다.

실제로 당시 자신이 상당한 금액을 지속적으로 보냈다고 주장했다. 그는 "학교에 필요한 물건을 사야 한다거나 외식을 하러 간다거나, 아들과 관련된 다른 지출이 있다고 할 때마다 돈을 보냈다. 그 시기에는 3~4개월 동안 매달 약 6,000~8,000달러(한화 약 800만~1,000만 원)를 보냈다"고 강조했다.

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하지만 이후 방송에서 자신이 양육비를 지급하지 않는 사람처럼 언급된 것을 접하면서 큰 상처를 받았다고 했다. 일라이는 "'강호동의 밥심'에 출연해 내가 양육비를 주지 않는다고 공개적으로 말하는 것을 봤다. 엄밀히 말해 내가 보낸 돈이 공식적으로 '양육비'로 지정되지 않았을 수는 있지만, 내 입장에서는 아들의 생활비를 돕기 위해 보낸 돈이었다"고 설명했다.

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특히 자신을 향한 비난에 과거 함께 일했던 사람까지 동조했다는 사실이 더욱 힘들었다고 털어놨다. 그는 "나를 '괴물'이라 부르며 내 인격과 남성성을 공격할 때, 과거에 함께 일했던 사람이 이에 동조하는 것을 들었을 때 더 큰 상처를 받았다"고 밝혔다.

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경제적인 어려움 속에서도 아들을 위해 돈을 보내왔다는 점도 강조했다. 일라이는 "뒤에서는 할 수 있는 한 돈을 보내며 빚을 질까 걱정할 지경이었다. 당시에는 팬데믹 시기였고 최저임금을 받고 일하고 있었으며, 보낸 돈의 상당 부분은 제한적인 저축에서 나온 것이었다"고 토로했다.

그는 자신이 겪었던 상황들이 현재의 85만 원이라는 양육비 금액이 정해지는 데 영향을 미쳤다고 설명했다. 그러면서 "그 배경을 알지 못한 채 금액만 듣고 나에 대한 선입견을 갖게 된 분들이 있을 수 있다는 점을 이해한다. 그 결정으로 이끈 상황에 대해서는 사과하지 않겠다"고 밝혔다.

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아들을 위한 지원을 지금도 이어가고 있다고도 전했다. 일라이는 "아들을 만날 수 있을 때나 명절에는 지금도 계속해서 용돈을 주고 있다"고 덧붙였다.

마지막으로 일라이는 자신의 이야기를 공개적으로 꺼내고 싶었던 것은 아니었다고 강조했다. 그는 "인터넷에서 말싸움을 이기는 것보다 내 아들이 훨씬 더 중요하다. 모든 이야기에는 양면이 있다는 점을 기억해 주길 바란다. 하느님의 뜻이라면 진실은 결국 밝혀질 것"이라고 전했다.

한편 지연수는 앞서 방송에서 전남편 일라이로부터 받는 양육비와 관련해 "난 85만 원을 받는다. 그런데 최저 양육비가 64만 원이다. 제일 어린아이에게 주는 금액이다"라고 밝힌 바 있다. 당시 지연수는 생계를 위해 곰탕집에서 아르바이트를 하고 있다고 털어놓기도 했다.

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jyn2011@sportschosun.com