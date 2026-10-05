달동네 출신 시의원 아내, 시母 금고 1억 훔쳤나…“은혜도 모르고” 추궁 끝 드러난 반전(‘탐비’)

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[스포츠조선 조민정 기자] '탐정들의 영업비밀'에서 아들을 정치인으로 만들기 위해 며느리의 가난까지 이용한 어머니와 사라진 현금 1억 원을 둘러싼 충격적인 사건이 공개된다.

5일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'의 '사건 수첩'에서는 시의원 공천을 앞둔 아들의 여자 문제를 조사해 달라는 어머니의 의뢰가 등장한다.

의뢰인은 아들을 정치인으로 만들기 위해 거액의 로비부터 사생활 관리까지 도맡아온 인물. 특히 여성 편력이 심한 아들이 청년 비례대표 시의원 공천을 앞두자 당시 만나고 있던 여성의 정체를 확인해 달라며 탐정단을 찾는다.

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조사 결과 아들의 여자친구는 달동네에서 고등학교 3학년인 여동생을 홀로 책임지며 살아가는 소녀 가장이었다. 이를 알게 된 의뢰인은 처음에는 "둘이 사고라도 치기 전에 갈라놔야겠다"며 두 사람의 관계를 반대한다.

그러나 얼마 뒤 상황은 완전히 달라진다. 아들과 해당 여성이 결혼하게 되자 의뢰인은 오히려 며느리의 어려웠던 가정환경을 아들의 정치적 이미지에 활용하기로 한다.

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'달동네 출신 사회복지사'인 아내와 결혼했다는 이야기는 아들을 '빈곤의 깊이와 넓이를 아는 따뜻한 정치인'으로 포장하는 스토리텔링에 이용됐고, 결국 아들은 시의원에 당선된다.

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스튜디오에서는 실제 공천을 둘러싼 거액 청탁 사건도 언급된다. 남성태 변호사는 한 어머니가 자녀의 국회의원 공천을 대가로 17억 원을 건넸다가 적발된 사례를 소개해 출연진을 놀라게 한다.

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하지만 아들의 시의원 당선 뒤 시작된 합가 생활은 또 다른 갈등으로 이어진다.

어느 날 의뢰인의 금고에서 현금 1억 원이 감쪽같이 사라진 것. 의뢰인은 곧바로 며느리를 의심하며 "며느리가 금고에 손을 대는 것 같다. 은혜도 모른다"고 분노한다.

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자신이 반대했던 결혼을 허락하고, 결과적으로 며느리의 가난한 성장 배경까지 아들의 정치적 성공을 위해 이용했던 의뢰인이 이번에는 며느리를 1억 원 도난 사건의 범인으로 지목한 셈이다.

그러나 탐정단이 사라진 돈의 행방을 추적할수록 예상과 다른 비밀이 하나둘 드러난다. 사건 뒤에 숨어 있던 인물들의 욕망과 관계가 밝혀지자 유인나는 "최악이다, 진짜"라며 혀를 내두른다.

김풍 역시 "인간의 더러움에는 끝이 없다"고 경악해 과연 1억 원을 가져간 진짜 범인이 누구인지 궁금증을 높인다.

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이날 방송에는 최은경도 일일 탐정으로 출연한다. 연애 30년, 결혼 28년 차인 최은경은 남편과 크게 부부싸움을 한 적이 없다고 밝혀 눈길을 끈다.

최은경은 그 비결에 대해 "30년을 살면 귀찮아서 안 싸우게 된다. 싸울 기력이 그렇게 많지 않다"고 솔직하게 털어놓는다. 이어 "부장님이 마음에 안 든다고 가서 멱살을 잡지 않지 않느냐"고 부부 관계를 직장생활에 빗대 현장을 웃음바다로 만든다.

반면 남편과 손을 잡고 길을 걷다가도 순간순간 울컥할 때가 있다고 고백해 그 이유에도 관심이 모인다.

한편 '탐정들의 영업비밀'은 5일 오후 10시 채널A에서 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com