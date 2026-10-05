‘코인 투자·거짓 해명’ 유튜버 오킹, 여전히 月 2000만원 수입 “전성기엔 억대”

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[스포츠조선 조민정 기자] 스캠 코인 논란으로 한때 활동을 중단했던 유튜버 오킹이 현재 수입을 직접 공개했다. 전성기와 비교하면 10분의 1 수준까지 떨어졌지만 여전히 한 달에 1000만~2000만원가량을 벌고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

4일 유튜브 채널 '진용진'에는 '그래서 지금은 얼마나 벌까??'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 각종 논란 이후 활동을 이어가고 있는 오킹이 출연해 과거와 현재의 수입 차이를 솔직하게 털어놨다.

진용진이 과거 수입 규모를 묻자 오킹은 유튜브 수익만 놓고 보면 가장 많을 때 월 5000만~6000만원 정도를 벌었다고 밝혔다.

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여기에 광고 수입은 별도였다. 광고를 한 달에 평균 3~4개씩 진행하던 시기에는 월수입이 억대를 넘어가기도 했다고 설명했다.

하지만 2024년 스캠 코인 연루 의혹과 거짓 해명 논란 등이 불거진 뒤 상황은 크게 달라졌다.

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오킹은 현재 수입에 대해 전성기 대비 10배 이상 줄었다고 말했다. 그럼에도 자신을 믿고 좋아해주는 팬들이 남아 있어 도움을 받고 있다며 감사한 마음을 드러냈다.

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이를 들은 진용진은 오킹의 현재 수입을 월 1000만~2000만원 정도로 정리했다. 과거 억대 수입과 비교하면 크게 줄었지만 일반적인 기준에서는 여전히 적지 않은 금액이다.

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다만 오킹은 실제 생활에서 체감하는 상황은 다르다고 밝혔다. 현재도 방송과 콘텐츠 제작을 위해 지출되는 비용이 월 1000만~2000만원 정도라며 수입 대부분이 다시 비용으로 빠져나간다고 설명했다. 결국 현재는 수입과 지출이 비슷해 현상 유지를 하거나 기존에 벌어둔 돈을 조금씩 쓰는 수준이라고 털어놨다.

오킹은 자신을 둘러싼 스캠 코인 논란에 대해서도 다시 입을 열었다.

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그는 당시 상황을 후회하고 있으며 돈에 대한 욕심이 전혀 없었다고 하면 거짓말이라고 인정했다. 다만 현재 자신과 관련된 법적 문제에 대해서는 "법적으로는 깨끗하다"고 주장하며 상대 측이 제기했던 법적 다툼에서도 승소했다고 밝혔다. 그러면서 법적 책임이 없다고 해서 도의적인 책임까지 없다고 생각하는 것은 아니라며 자신에게도 분명 책임져야 할 부분이 있다고 강조했다.

오킹은 2024년 스캠 코인 의혹을 받은 업체 위너즈와의 관계가 알려지며 논란에 휩싸였다. 처음에는 투자 사실을 부인했지만 이후 투자를 인정하면서 비판이 더욱 커졌다. 이 과정에서 넷플릭스 예능 '더 인플루언서' 우승 사실까지 외부에 알려지면서 우승 상금 3억원을 받지 못했고 이후 활동도 중단했다.

한때 200만명이 넘었던 구독자 역시 크게 줄었지만 이후 방송과 유튜브 활동을 재개하며 다시 콘텐츠를 올리고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com