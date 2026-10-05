[종합] "칸·베니스·베를린과 어깨 나란히"…제31회 부국제, 오늘(6일) 화려한 개막

전도연(왼쪽부터), 신민아, 조인성, 현빈. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 안소윤 기자] 아시아 최대 영화 축제인 제31회 부산국제영화제가 어느 때보다 풍성하고 화려한 라인업으로 관객과 만난다.

제31회 부산국제영화제(Busan International Film Festival, BIFF)가 6일부터 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당 일대에서 개최된다. 공식 선정작은 총 247편이다. 지난해보다 6편 증가했으며, 연계 프로그램인 커뮤니티비프 상영작 69편까지 포함하면 전체 상영작 수는 316편이다. 이는 2019년 이후 가장 큰 규모다.

1일 오후 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 제31회 부산국제영화제 기자회견이 열렸다. 김영덕 마켓위원장, 박광수 이사장, 정한석 집행위원장, 박가언 부집행위원장(왼쪽부터)이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.1/

올해 BIFF는 국제영화제작자연맹(FIAPF)의 'A-리스트(A-list) 영화제'로 공식 선정되며 칸, 베를린, 베니스 등과 어깨를 나란히 하는 세계 주요 영화제로 그 위상을 공식적으로 인정받기도 했다. 또한 종전에 수요일이었던 개막일을 하루 앞당겨 화요일에 개막한다. 정한석 집행위원장은 개막일을 화요일로 결정한 이유에 대해 "영화제의 대다수 관객들이 개막 후 첫 주에 방문 및 관람스케줄을 계획하는 걸 고려했다"며 "현장을 찾을 관객들의 관람 기획을 더욱 넓히고자 했다"고 밝혔다.

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김민하(왼쪽), 임시완. 스포츠조선DB

개막식 사회는 김민하가 맡아 제31회 BIFF 시작을 알린다. 개막작은 김종관 감독이 연출한 '낮과 밤은 서로에게'다. 섬세한 연출, 사려 깊은 시선, 따뜻한 유머가 빛나는 대화의 드라마로, 김민하, 주종혁, 한선화, 장률, 심은경, 이희준, 전소영, 김동휘 등이 출연해 신선한 앙상블을 선보인다. 폐막식은 임시완이 단독 진행자로 나서 열흘간의 여정을 뜻깊게 마무리한다.

지난해 경쟁영화제로 전환한 BIFF는 올해도 경쟁 부문을 이어간다. 경쟁 부문에는 '그날의 태주'(감독 임하연), '긴긴밤'(감독 염규복), '면도'(감독 김정훈), '마이 마더'(감독 에디 차효노), '바다에 새겨진 이름'(감독 요셉 앙기 노엔), '비트윈 투 러버스'(감독 히로세 나나코), '빵과 책'(감독 마지드 마지디), '실버 익스프레스'(감독 다나카 미키), '사토코는 언제나'(감독 오키타 슈이치), '일요일 다음날'(감독 가토 다쿠야), '처음 만난 외로움'(감독 구유), '평범하기 위하여'(리윈찬 감독), '힐롤'(감독 보티르 압두라흐마노프) 등 국내외 작품이 초청됐다.

21일 서울 용산CGV에서 영화 '가능한 사랑' 언론시사회가 열렸다. 베니스 영화제 은사자상 트로피와 함께 포즈를 취하고 있는 주연배우 조인성, 조여정, 이창동 감독, 설경구. 용산=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.21/

29일 롯데시네마 건대입구에서 열린 영화 '최종면접'의 제작보고회. 왼쪽부터 조이현, 김재원, 김정훈 감독, 신승호, 강유석, 배강희가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.29/

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제83회 베니스국제영화제 심사위원대상을 수상한 이창동 감독의 '가능한 사랑'은 아이콘 부문에 초청됐다. '호프'(감독 나홍진), '수능, 출제의 비밀'(감독 이용재), '여전히 찬란하게'(감독 송일곤), '최종면접'(감독 김정훈), '첫세계'(감독 윤단비), '자필'(감독 홍성민)은 한국영화의 오늘-파노라마 부문에 초청됐다. '사피엔스'(감독 이후빈), '세대유감'(감독 김성윤), '정가네'(감독 김지현)는 한국영화의 오늘-스페셜 프리미어로 관객들을 찾는다. 갈라 프레젠테이션 부문에는 정주리 감독의 '도라', 고레에다 히로카즈 감독의 '룩백', 연상호 감독의 '실낙원' 등이 공식 초청됐다.

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시리즈를 선보이는 온 스크린 섹션도 관객들의 기대를 모으고 있다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영 주연의 '재혼 황후'(감독 조수원), 이재욱, 고민시, 김민하가 출연하는 '꿀알바'(감독 김다민), 손석구와 나가야마 에이타, 김신록의 연쇄살인 미스터리 '푸른길'(감독 한준희) 등 다채로운 작품들을 만나볼 수 있다.

제31회 부산국제영화제 공식 포스터. 사진 제공=부산국제영화제

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가장 인기 있는 프로그램 중 하나인 액터스 하우스에는 김고은, 김민하, 류승룡, 신민아, 주지훈 등 동시대 한국을 대표하는 배우 5인이 참여한다. 배우들은 각자의 필모그래피와 연기 철학은 물론, 작품에 얽힌 비하인드를 관객과 직접 나눈다.

글로벌 스타들도 부산을 찾아 영화제의 열기를 더한다. 매기 질렌할은 첫 내한해 신작 '플레시 임팩트'를 선보이며, 양자경은 올해의 아시아영화인상 수상을 위해 15년 만에 부산을 찾는다. 이자벨 위페르 역시 신작 '내일은 이름이 있다'를 들고 온다.

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아시아권 스타들의 면면도 화려하다. 중화권에서는 서기, 저우쉰, 판빙빙 등이 참석하고, 일본에서는 나가사와 마사미를 비롯해 에모토 타스쿠, 쿠로키 하루, 요코하마 류세이, 야마자키 켄토, 마츠시타 코헤이, 사와지리 에리카, 마루야마 류헤이, 나가야마 에이타 등이 부산을 찾는다. 여기에 영화배우로 새로운 도전에 나선 아이들 슈화와 아시아와 할리우드를 오가며 활동 영역을 넓히고 있는 미셸 마오, 진 하까지 합류해 탄탄한 라인업을 완성했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com