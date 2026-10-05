‘포핸즈’, 송강♥이준영 결국 다시 만났다…3.4%→9.4% 자체 최고로 종영[종합]

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[스포츠조선 조민정 기자] 송강과 이준영이 결국 다시 피아노 앞에서 만났다. 3%대에서 출발했던 '포핸즈'는 마지막 회에서 전국 평균 9.4%, 최고 10.6%까지 치솟으며 자체 최고 시청률로 막을 내렸다.

4일 종영한 tvN 토일드라마 '포핸즈' 마지막 회에서는 서로를 질투하고 상처 입히며 멀어졌던 강비오(송강)와 최정요(이준영)가 긴 악연을 끝내고 다시 음악으로 연결되는 모습이 그려졌다.

강비오는 기자회견을 열어 과거 최정요의 악보 덕분에 콩쿠르 우승을 차지했던 사실을 직접 고백했다. 그는 최정요에게 공개적으로 사과한 뒤 피아니스트 은퇴까지 선언하며 자신이 누려온 자리를 내려놨다.

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두 사람을 오랫동안 옭아맸던 비극에도 마침표가 찍혔다.

9년 전 국제 콩쿠르 결선을 앞두고 납치돼 어깨에 총상을 입었던 최정요는 결국 피아노를 칠 수 없게 됐고 이후 지휘자로 방향을 틀었다. 그 사건의 배후에는 강비오의 어머니 강지혜(윤세아)가 얽혀 있었고 이는 두 천재의 관계를 우정에서 복수와 애증으로 몰고 간 결정적 사건이었다.

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하지만 마지막에 두 사람이 택한 것은 승부도 복수도 아니었다.

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수많은 상처를 겪은 강비오와 최정요는 성공에 집착하기보다 자신이 진짜 원하는 음악과 삶을 찾아갔다. 그리고 3년의 시간이 흐른 뒤 다시 마주하며 결국 음악으로 이어진 관계를 확인했다. 두 사람이 함께했던 '포핸즈' 연주는 마지막까지 작품의 상징으로 남았다.

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'포핸즈'는 음악 천재들만 모인 예술고등학교를 배경으로 강비오와 최정요, 비올리스트 홍재인(장규리)의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 담아낸 작품이다. 한 대의 피아노를 두 사람이 함께 연주하는 '포핸즈'처럼 서로 다른 두 천재가 부딪치고 영향을 주며 성장하는 관계가 극의 중심을 이뤘다.

특히 송강과 이준영의 관계성은 방송 내내 뜨거운 반응을 얻었다. 단순한 라이벌을 넘어 서로의 재능을 가장 잘 이해하면서도 동시에 질투하고, 누구보다 깊은 상처까지 주고받는 두 사람의 서사가 짙은 여운을 남겼다. 신이원 작가는 작품이 '모차르트와 살리에르가 절친이었다면 어땠을까'라는 질문에서 출발했다고 밝히기도 했다.

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성적도 상승 곡선을 그렸다. 지난 8월 29일 3.4%로 출발한 '포핸즈'는 입소문을 타면서 꾸준히 시청률이 올랐고 11회 8.7%에 이어 마지막 회 9.4%를 기록했다. 순간 최고 시청률은 10.6%까지 올라 첫 방송과 비교하면 약 세 배 가까이 뛰었다. 수도권 평균 역시 10%를 기록하며 자체 최고 성적으로 유종의 미를 거뒀다.

송강에게는 군 전역 후 안방 복귀작이라는 점에서도 의미가 컸다. 반면 이준영에게는 군 입대 전 촬영을 마친 작품으로 남았다. 서로 다른 시점에 놓인 두 배우가 '포핸즈'를 통해 강렬한 연기 합을 완성하며 작품과 함께 나란히 웃게 됐다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com