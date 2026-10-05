성훈, ‘비매너 논란’ 딛고 3년 만 안방 복귀…짙어진 퇴폐미로 승부수

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 성훈이 과거 '비매너 논란'을 딛고 3년 만에 안방극장 남자 주인공으로 돌아온다. 이번에는 냉철한 재벌가 외아들이자 AI 천재로 변신해 짙은 퇴폐미까지 장착했다.

오는 11월 11일 첫 방송되는 MBN 새 수목드라마 '보스의 노골적 취향'에서 성훈은 재벌가 외아들 권도혁 역을 맡는다.

권도혁은 부족한 것 하나 없이 모든 것을 갖춘 인물이다. AI를 직접 개발할 정도로 뛰어난 능력까지 갖췄지만 감정보다는 데이터와 논리를 믿는 철저한 이성주의자다.

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5일 공개된 스틸에서는 성훈의 달라진 분위기가 가장 먼저 시선을 끌었다.

성훈은 여유로운 표정과 날 선 눈빛으로 이전보다 한층 짙어진 분위기를 드러냈다. 시크한 스타일링과 맞물린 퇴폐적인 비주얼도 권도혁의 냉정한 캐릭터를 그대로 보여준다.

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완벽해 보이는 겉모습과 달리 숨겨진 상처도 있다.

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권도혁은 밤마다 불면증에 시달리는 인물로, 공개된 사진에서도 지친 기색과 복잡한 감정이 묻어난다. 모든 것을 숫자와 기준으로 판단해온 그의 삶은 인디밴드 보컬 이은채를 만나면서 처음으로 흔들리기 시작한다.

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오세영이 연기하는 이은채는 권도혁의 완벽한 인생에 등장한 유일한 변수다. 한 장의 앨범 속 'Her'를 찾아 나선 권도혁이 이은채와 얽히며 자신도 설명할 수 없는 감정을 느끼게 되는 과정이 로맨스의 중심이 된다.

무엇보다 이번 작품은 성훈의 안방극장 복귀작이라는 점에서 관심을 모은다.

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성훈은 지난 2022년 tvN '줄 서는 식당' 출연 당시 식당 대기 과정에서 보인 태도와 식사 중 공용 집게를 사용하는 모습 등으로 '비매너 논란'에 휩싸였다.

당시 소속사는 재미를 위해 방송에 임하다 보니 과했던 부분이 있었다며 시청자들에게 사과했다.

이후 방송 노출이 이전보다 줄어든 성훈은 유튜브와 틱톡 등 개인 채널을 중심으로 팬들과 소통해왔다. 그러다 '보스의 노골적 취향'을 통해 3년 만에 드라마 남자 주인공으로 안방극장에 본격 복귀하게 됐다.

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성훈의 직전 드라마는 2023년 방송된 '완벽한 결혼의 정석'이다. 당시 로맨스 장르에서 존재감을 보여줬던 그가 이번에는 더욱 냉정하고 퇴폐적인 재벌 보스로 어떤 변신을 보여줄지 관심이 쏠린다.

'보스의 노골적 취향'은 동명의 네이버 웹소설과 웹툰을 원작으로 하며 강솔 감독과 남지연 작가가 의기투합했다.

오는 11월 11일 오후 10시 20분 첫 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com