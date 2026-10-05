故 안판석 감독 유작 오늘(5일) 공개…추영우♥김소현, 마지막 멜로 ‘연애박사’

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[스포츠조선 조민정 기자] 고 안판석 감독의 마지막 작품이 드디어 시청자들을 만난다. 추영우와 김소현이 주연을 맡은 '연애박사'가 5일 첫 공개되며 안판석 감독 특유의 섬세한 멜로가 다시 한번 안방을 찾는다.

디즈니+ '연애박사'는 고등학교 시절 수영선수였지만 병으로 한쪽 다리를 잃은 박사과정생 민재와 진로를 잃고 방황하다 새로운 길에 들어선 석사과정생 유진이 로봇 연구실에서 만나 사랑과 꿈을 찾아가는 청춘 로맨스다.

추영우는 연애와는 담을 쌓고 연구에 몰두해온 '너드남' 민재를 맡았다. 김소현은 자신의 감정을 숨기기보다 직접 행동으로 옮기는 직진형 유진으로 분한다.

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한쪽은 사랑에 서툴고 다른 한쪽은 마음이 생기면 곧장 움직이는 만큼 두 사람의 극과 극 성향이 어떤 로맨스를 만들어낼지가 첫 번째 관전 포인트다.

배우들의 조합도 기대를 모은다.

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추영우는 수영선수의 꿈을 접은 뒤 로봇공학이라는 새로운 삶을 찾아가는 민재의 복잡한 내면을 그린다. 김소현은 의류학과 졸업을 앞두고 진로에 혼란을 겪다가 로봇 연구실에 합류하게 되는 유진을 맡아 사랑과 꿈 앞에서 쉽게 물러서지 않는 모습을 보여준다.

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추영우는 김소현과의 호흡을 두고 "최고였다"며 함께 좋은 장면을 만들어낼 수 있었다고 만족감을 드러내기도 했다.

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무엇보다 '연애박사'는 지난 8월 세상을 떠난 고 안판석 감독의 유작이라는 점에서 남다른 의미를 갖는다. 안판석 감독은 '밀회', '밥 잘 사주는 예쁜 누나', '봄밤', '졸업' 등을 통해 현실적인 관계와 미묘한 감정을 세밀하게 담아내며 '멜로 거장'으로 불렸다. '연애박사' 역시 안 감독이 생전 촬영과 편집을 마무리한 마지막 드라마로 알려졌다.

최근 제작발표회에서도 추영우와 김소현은 고인을 떠올리며 각별한 마음을 전했다. 김소현은 안 감독이 자신의 연기 틀을 깨주고 다시 연기의 즐거움을 느끼게 해준 스승 같은 존재였다고 회상했다. 추영우 역시 앞으로 배우 생활을 이어가며 오래 생각날 것 같다며 고인을 향한 그리움을 드러냈다.

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'연애박사'는 단순한 로맨스에만 머물지 않는다. 꿈을 잃었다가 새로운 길을 선택한 민재와 자신의 진로를 다시 찾아가는 유진을 통해 대학원생들의 현실적인 고민과 성장도 함께 담는다. 차가운 공식과 데이터가 오가는 로봇 연구실에서 예상하지 못한 감정이 피어나는 과정이 작품의 또 다른 재미다.

고 안판석 감독이 마지막으로 완성한 청춘 멜로가 추영우와 김소현을 통해 어떤 여운을 남길지 관심이 모인다.

'연애박사'는 5일부터 매주 월요일과 화요일 디즈니+를 통해 공개된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com