유해진 자택까지 들이닥친 극우 단체..소속사 “허위사실·신변 위협 엄중 대응” [공식] [전문]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 유해진 측이 최근 영화 '암살자(들)'를 둘러싼 논란과 관련해 악성 게시물 및 허위사실 유포 등에 대해 법적 대응을 예고했다.

유해진의 소속사 VAST엔터테인먼트는 5일 공식입장을 내고 최근 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 유해진을 겨냥한 비방과 사실과 다른 내용이 확산되고 있다며 우려를 나타냈다.

소속사 측은 단순한 비판을 넘어 허위사실을 만들어 퍼뜨리거나 악의적인 비난과 모욕을 가하는 행위, 배우의 사생활을 침해하고 신변을 위협하는 행위까지 엄중하게 바라보고 있다고 밝혔다.

Advertisement

이어 현재 관련 게시물과 자료를 꾸준히 확보하고 있으며, 소속 배우의 권리와 안전을 지키기 위해 필요한 모든 대응에 나서겠다는 입장을 분명히 했다. 향후에도 온라인상에서 발생하는 관련 행위를 지속적으로 확인하고, 문제가 확인될 경우 적극적으로 조치하겠다는 방침이다.

이번 논란은 유해진이 출연한 영화 '암살자(들)'를 둘러싸고 일부 보수·극우 성향 단체들이 역사적 사실을 왜곡했다는 주장을 제기하면서 시작됐다. 이들은 영화의 상영 중단과 제작진 및 배우들의 사과를 요구하며 집회를 이어가고 있다.

Advertisement

특히 일부 단체가 유해진의 자택 인근까지 찾아가 시위를 벌이는 등 배우 개인을 향한 움직임으로 번지면서 논란이 더욱 커졌다. 온라인에서도 유해진을 비롯한 영화 출연진을 대상으로 한 비방과 공격이 이어진 것으로 알려졌다.

Advertisement

영화 측은 배우와 관객들의 안전을 고려해 부산국제영화제 무대인사를 비롯한 일부 일정을 취소하기도 했다.

Advertisement

다만 유해진 소속사는 영화의 역사적 해석에 대한 논쟁 자체보다는 이를 빌미로 발생하고 있는 허위사실 유포와 인신공격, 사생활 침해 및 신변 위협 등에 대해 강경하게 대응하겠다는 데 초점을 맞췄다.

VAST엔터테인먼트는 앞으로도 소속 배우의 권익과 안전을 침해하는 행위를 면밀히 지켜보면서 필요한 법적 조치를 이어갈 예정이다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

안녕하세요.

Advertisement

VAST엔터테인먼트 입니다.

최근 온라인 커뮤니티 및 SNS 등을 통해 당사 소속 배우 유해진에 대한 비방과 허위사실이 무분별하게 유포·확산되고 있는 것을 확인했습니다.

당사는 소속 배우와 관련한 허위사실의 생성 및 유포, 악의적인 인신공격과 모욕은 물론, 배우 개인의 사생활을 침해하거나 신변을 위협하고 명예를 훼손하는 일체의 행위를 매우 엄중하게 보고 있습니다.

이에 관련 게시물과 자료를 지속적으로 수집하고 있으며, 이러한 불법 행위로부터 소속 배우의 권익과 안전을 보호하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 예정입니다.

앞으로도 당사는 소속 배우의 권익과 안전을 침해하는 행위에 대해 지속적으로 모니터링하고, 확인되는 사안에 대해서는 필요한 대응을 이어가겠습니다.

감사합니다.