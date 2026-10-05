‘12월 아빠’ 배성재, 2세에 ♥김다영 유전자만 원해 “나 1g도 안 닮았으면”(옥문아)

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 배성재가 올해 12월 태어날 2세에 대한 남다른 바람을 공개한다.

오는 6일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 배성재와 김다영 부부가 함께 출연해 결혼 생활부터 2세 이야기, 3년간 이어진 비밀 연애 비하인드까지 털어놓는다.

이날 배성재는 과거 자녀 계획에 대해 "옛날에는 딸 셋을 원했다"고 밝힌다. 이어 아이가 누구를 닮았으면 좋겠냐는 MC들의 질문에는 예상 밖의 답변을 내놓는다.

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배성재는 "나는 1g도 안 닮았으면 좋겠다"고 말해 현장을 웃음바다로 만든다.

아내 김다영 역시 남편의 뜻을 재확인한다. 김다영은 "오빠가 나를 복사한 아이를 원한다. 자기 유전자는 하나도 안 들어갔으면 좋겠다고 했다"고 밝혀 웃음을 더한다.

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올해 12월 출산을 앞둔 두 사람이 처음으로 방송에서 2세에 대한 이야기를 자세히 꺼내놓는 만큼 관심이 쏠린다.

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두 사람의 3년간 비밀 연애 스토리도 공개된다.

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김다영은 교제 당시 주변의 시선을 피하기 위해 약 2년 동안 룸식당을 찾아 데이트했다고 털어놓는다. 공개된 장소에서 자연스럽게 만날 수 없었던 만큼 철저하게 사람들의 눈을 피해 연애를 이어간 셈이다.

프러포즈 역시 남달랐다. 배성재는 국내에서 반지를 구입할 경우 결혼 소문이 먼저 퍼질 것을 걱정해 스페인 여행 중 직접 프러포즈 반지를 구매했다고 밝힌다.

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해외에서 구매한 반지를 국내로 가져오며 관세까지 납부했다고. 결혼 소식이 알려지지 않도록 반지 구입부터 데이트 장소까지 신경 쓴 두 사람의 '007 작전' 같은 비밀 연애 과정에 출연진도 놀라움을 감추지 못한다.

배성재와 김다영은 3년간 교제 사실을 숨긴 채 사랑을 키운 뒤 결혼 소식을 알려 화제를 모았다. 이후 두 사람은 올해 임신 소식까지 전하며 많은 축하를 받았고 오는 12월 부모가 될 예정이다.

한편 배성재, 김다영 부부가 출연하는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'은 6일 오후 8시 30분 방송된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com