전현무, 몸무게 셀프 폭로…74kg 이준에 “나랑 비슷하네”(현무로드)

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 전현무가 베트남 여행 중 몸무게부터 '왕'에 대한 욕망까지 솔직하게 드러내며 웃음을 안겼다.

4일 방송된 MBN '디스이즈 현무로드' 3회에서는 전현무와 이준이 베트남의 옛 수도 후에를 여행하는 모습이 그려졌다.

이날 두 사람은 다낭에서 기차로 4시간을 이동해 후에에 도착했다. 전현무는 "숙소를 엄청난 곳으로 예약했다. 왕을 알현하던 장소를 호텔로 만들었다"며 1802년에 지어진 건물로 이준을 이끌었다.

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숙소에 도착한 전현무는 프랑스 식민 지배 당시 후에 황도가 함락된 날을 기리는 제사를 지내는 모습을 접했다. 직원의 설명을 들은 전현무는 "우리도 식민지 역사가 있지 않냐"며 함께 제사에 동참해 눈길을 끌었다.

이후 전현무와 이준은 전통 의상을 입고 후에궁 방문에 나섰다. 특히 전현무는 왕 의상을 고르며 "킹, 킹"을 외치는 등 유독 '왕' 콘셉트에 진심인 모습을 보였다.

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후에궁으로 이동하기 위해 씨클로를 타던 중에는 뜻밖의 몸무게 공개까지 이어졌다. 탑승자의 총 무게를 확인하기 위해 전현무가 몸무게를 묻자 이준은 "현재 74kg"이라고 답했다. 이에 전현무는 곧바로 "나랑 비슷하네"라고 받아치며 자신의 체중을 간접적으로 공개해 웃음을 자아냈다.

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전현무의 솔직한 발언은 여기서 끝나지 않았다. 후에궁을 둘러보던 중 이준이 "다시 태어나면 왕 할 거냐"고 묻자 전현무는 망설임 없이 "해야지. 평화주의자 왕"이라고 답해 눈길을 끌었다.

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전현무는 여행 내내 이준과 티격태격 케미도 이어갔다. 같은 옷을 계속 입고 다니는 이준을 향해서는 "옷 좀 갈아입어라. 보는 내가 가려워"라고 돌직구를 날렸고, 이준은 "이게 내 최애 옷"이라며 맞섰다.

베트남 현지에서의 즉흥적인 상황도 웃음을 더했다. 아침 일찍 거리를 걷던 전현무는 길가에 세워진 수지의 광고 간판을 발견하자 "나 충격적인 거 봤어. 수지야!"라고 외치며 반갑게 인사해 이준을 폭소하게 했다.

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현지인들이 이준을 알아보는 장면에서는 전현무 역시 놀라움을 감추지 못했다. 이준에게 사진 촬영을 요청하는 현지인을 본 전현무는 "이준을 어떻게 아시냐"고 물으며 글로벌 인지도를 실감했다.

두 사람은 후에의 로컬 음식과 밤거리, 오리배 체험까지 즐기며 여행을 마무리했다. 흐엉강의 노을을 바라보던 전현무는 이준에게 "나 여행 메이트로 괜찮지 않냐"고 물었고, 이준은 "10점 그 이상"이라고 답하며 훈훈함을 더했다.

방송 말미에는 배우 김남길과 함께 떠나는 일본 여행이 예고돼 다음 여정에 대한 기대감을 높였다.

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한편 MBN '디스이즈 현무로드'는 매주 일요일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com