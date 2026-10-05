[공식] 놀란도 놀랄 화력 '오디세이' 1200만 돌파→'어벤져스3' 꺾고 역대 흥행 19위

사진 제공=유니버설 픽쳐스

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)가 개봉 62일 만에 1200만 관객을 돌파했다.

영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 5일 오전 12시 11분 기준, 누적 관객수 1202만7021명을 기록했다. 앞서 '어벤져스: 인피니티 워'?(1123만3176명)를 넘어 국내 역대 외화 흥행 TOP 5에 오른 데 이어, 국내 극장가에 강렬한 흥행 돌풍을 일으켰던 '부산행'(1157만3004명)과 '파묘'(1191만6041명)의 기록까지 차례로 뛰어넘으며 국내 역대 흥행 19위에 이름을 올렸다.

특히 '오디세이'는 신작들의 잇따른 개봉에도 꾸준히 관객을 불러 모으며, 개봉 두 달이 지난 시점에도 전체 예매율 3위를 기록하는 등 흔들림 없는 장기 흥행세를 이어가고 있다.

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마침내 1200만 고지까지 밟은 '오디세이'가 앞으로 국내 역대 흥행 순위에서 또 어떤 기록을 써 내려갈지 귀추가 주목된다.

'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com