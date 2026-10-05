32기 돌싱 영수, 9kg 빼더니 자신감도 올랐나…3시간 만에 손 덥석(계약결혼)

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[스포츠조선 조민정 기자] '계약결혼' 두 번째 새신랑 최정현이 9kg 감량으로 달라진 비주얼과 함께 한층 진지해진 결혼 의지를 드러낸다.

5일 방송되는 KBS Joy·MBC에브리원 '계약결혼' 2회에서는 연세대학교 경제학과를 졸업한 공인회계사 최정현이 두 번째 신랑으로 등장한다.

187cm의 큰 키를 자랑하는 최정현은 이날 보디 프로필 촬영을 위해 9kg을 감량한 모습으로 등장해 시선을 사로잡는다. 이전보다 한층 슬림해진 비주얼과 함께 결혼에 대한 태도 역시 달라졌다고 밝힌다.

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최정현은 새로운 인연과의 만남을 앞두고 "좀 절박하다. 더 진지해졌다"고 솔직한 심경을 털어놓는다. 이어 "감정선이 이어져서 진짜 결혼이라는 걸 할 수 있지 않을까"라고 말하며 이번 만남에 대한 기대와 간절함을 드러낸다.

장고 끝에 계약결혼을 선택한 최정현은 새로운 신부를 만나자마자 적극적인 태도를 보인다. 그는 상대를 향해 "너무 예쁘다"고 감탄을 연발하더니 만난 지 불과 3시간 만에 신부의 손을 덥석 잡으며 빠르게 가까워지는 모습을 보여준다.

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제작진 역시 "몸도 마음도 확연하게 달라진 최정현 앞에 새로운 신부가 등장한다"며 "만난 지 3시간 만에 손까지 잡을 정도로 적극적인 모습을 보여준 최정현의 마음을 사로잡은 신부가 누구일지 기대해 달라"고 전했다.

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이날 방송에서는 MC들의 '계약결혼'에 대한 솔직한 생각도 공개된다.

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효연은 "결혼은 진짜 사랑해서 하는 것인데 사랑 없는 계약결혼이 이해가 안 된다"고 말했고 안정환 역시 "저도 아직 적응이 안 된다. 좀 더 저희한테 시간이 필요하다"며 공감한다.

반면 이채영은 결혼까지 가는 과정이 복잡하다는 점을 언급하며 "이렇게 결혼부터 해보는 게 오히려 나쁘지 않을 것 같다"고 다른 시각을 내놓는다.

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그러자 안정환은 미혼인 효연과 이채영을 향해 "개인적으로 방송이 잘되면 두 분이 계약결혼을 해보면 좋겠다"고 돌발 제안해 현장을 술렁이게 한다.

한편 '계약결혼'은 결혼을 원하는 남녀가 계약을 통해 부부 생활을 미리 경험하고, 실제 결혼 가능성과 파트너십을 확인하는 결혼 시뮬레이션 관찰 리얼리티다. 매주 월요일 오후 10시 30분 방송된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com