"살짝 휘청" 고현정, 또 '뼈말라' 근황..가녀린 다리에 "걷는게 신기할 정도"

사진=아이즈매거진 공식 SNS

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 고현정이 눈에 띄게 마른 모습으로 공식 석상에 등장해 또 한 번 화제를 모았다.

지난 3일 아이즈매거진 공식 SNS에는"현정 언니 오늘 너무 고져스해요. 발렌티노 쇼장에 등장한 고현정. 예뻐서 입틀막하면서 찍었다"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 파리에서 발렌티노 패션쇼에 참석한 고현정의 모습이 담겼다.

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이날 고현정은 은은한 핑크 컬러의 드레이프 미니드레스를 착용하고 등장했다. 여기에 꽃무늬 시스루 스타킹과 스터드 장식이 돋보이는 버건디 컬러의 스트랩 하이힐을 매치했다. 화사한 의상과 특유의 분위기가 어우러지며 시선을 사로잡았다.

특히 영상이 공개된 이후 온라인에서는 고현정의 가녀린 각선미에 관심이 집중됐다. 고현정은 취재진 앞에서 포즈를 취하던 중 높은 굽의 구두에 순간적으로 균형을 잃고 살짝 휘청이는 모습도 포착됐다.

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영상을 본 누리꾼들은 고현정의 마른 체형에 놀라움을 드러냈다. 댓글에는 "심각하게 말랐다", "특히 다리가 너무 말랐다", "건강하시길 바란다", "잘 챙겨드셨으면 좋겠다", "걷는 게 신기할 정도다", "너무 말라서 아파 보일 정도다" 등의 반응이 이어졌다.

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앞서 고현정은 "십이지장, 췌장을 연결하는 부위를 봉합했다. 위도 문제가 있었고 복합적이었다"라며 큰 수술을 겪은 후, 자유롭게 식사하기 어려워졌다고 밝힌 바 있다.

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한편 고현정은 지난해 SBS 드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'에 출연했으며 차기작을 준비 중이다.

jyn2011@sportschosun.com