유부남 된 구교환, '부활남'으로 극장가 열일中..'암살자(들)'→'치이카와' 경쟁 속 TOP5 안착

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[스포츠조선 조지영 기자] 이옥섭 감독과 결혼 소식을 전하며 축하를 받고 있는 배우 구교환이 액션 영화 '부활남: 더 레드'(이하 '부활남', 백종열 감독, 용필름 제작)로 극장가 열일을 이어가고 있다.

5일 오전 영화관입장권 통합전산망에 따르면 개봉 이후 뜨거운 호평 열기를 이어가고 있는 '부활남'은 개봉 첫 주였던 지난 2일부터 4일 사흘간 11만5894명을 동원해 흥행 5위에 안착했다. 누적 관객수는 18만9802명.

개봉 첫 주 동시기 한국 영화 개봉작 박스오피스 1위를 기록한 '부활남'은 쟁쟁한 경쟁작들 사이에서 존재감을 선보이고 있다. '부활남'은 실관람객들의 폭발적인 입소문 릴레이를 이어가고 있어 다가올 황금연휴를 비롯해 10월 극장가에 활력을 불어넣을 것으로 기대가 모인다.

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특히 4DX, MX4D, SCREENX 등 다양한 특별관 포맷을 통해 생생한 영화적 체험을 만끽할 수 있어 특별관 관람 후기 역시 관람객들 사이 화제를 모으고 있다. 여기에 부활할수록 강해진다는 참신한 소재를 활용한 타격감 넘치는 액션과 시원한 속도로 펼쳐지는 리드미컬한 전개, 개성 있는 배우들이 완성한 매력적인 시너지에 관객들의 열띤 호평이 잇따르고 있어 '부활남'이 이어갈 흥행세에 이목이 집중된다.

영화를 관람한 관객들은 "액션 끝내주고, 연기력 미쳤고, 스케일 큰 영화라 광음 시네마에서 사운드 제대로 만끽하며 정말 재밌게 잘 봤어요!"(롯데시네마_강****), "시간 순삭! 속도감 장난 아님"(롯데시네마_정****), "구교환 배우의 코믹 연기도 좋았고, 신승호 배우의 중압감이 느껴지는 연기도 너무 좋았습니다. 연휴에 또 볼 겁니다."(롯데시네마_이****), "혼자 실실거리며 스트레스 잘 풀고 왔음"(CGV_평****), "구강 액션 재미 엽떡 같은 빨간 맛 중독성 오락 액션 무비!"(CGV_완****), "구교환의 독보적인 캐릭터" (CGV_뭉****), "불필요한 사족 없이 빠른 템포 딱 좋음"(네이버 영화_hy****) 등 아낌없는 찬사를 전하고 있다.

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이처럼 개봉 첫 주 동시기 한국영화 개봉작 박스오피스 1위를 기록하며 본격적인 흥행세를 예고하는 '부활남은 10월 극장가에서 오락 액션 영화로 독보적인 존재감을 선보일 전망이다.

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채용택·김재한 작가의 동명 웹툰을 영화화 한 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고 '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com