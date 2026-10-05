[공식] '암살자(들)' 논란 속 갈 길 간다..2주차 주말 흥행 1위 '굳건'

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[스포츠조선 조지영 기자] 극장가 뜨거운 감자가 된 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 논란에 휘둘리지 않고 2주 차 극장 흥행 정상을 굳혔다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '암살자(들)'이 5일 오전 7시 기준 누적 관객수 223만3953명을 돌파하며 개봉 2주 차 전체 박스오피스 1위에 올랐다.

개봉 첫 주에 이어 2주 차에도 정상을 지켜내며 2주 연속 박스오피스 1위를 차지한 '암살자(들)'. 특히 전일 대비 관객수가 121% 이상 증가하며 연휴를 맞아 흥행 열기가 더욱 거세지고 있음을 입증했다. 여기에 21일 연속 한국 영화 예매율 1위까지 차지하며 실관람과 예매 모두 강세를 이어가고 있어, 장기 흥행에 대한 기대감을 더욱 높인다.

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실관람객들의 뜨거운 호평도 흥행 질주에 힘을 보태고 있다. "연출, 연기 흠 잡을 곳 없이 재미나게 잘 봤어요" (네이버, ti******), "너무 재미있게 봤습니다. 꼭 봐야 하는 영화네요!!"(CGV, 특*********), "1970년대 신문에서 보던 분위기를 사실적으로 느낄 수 있는 잘 만들어진 시대극"(네이버, ku******), "진짜 속도감 넘치고 완전 몰입해서 봤어요 출연진도 완전 짱짱하고 연기도 좋아요"(네이버, pi******), "좋은 배우들과 감독 좋은 영화"(CGV, 빛*********), "러닝 타임 내내 몰입감이 엄청났던 영화! 간만에 완성도 높은 명작 영화를 만나서 만족감이 아주 높았습니다"(롯데시네마, 김**), "이런 캐스팅을 어떻게 한건지 놀랍습니다. 연기에 대한 논란은 없을 듯. 미술도 너무 훌륭해서 70년대 재현을 완벽하게 했음"(롯데시네마, 인**), "유명배우 컬렉션에 재미와 스릴, 연기력까지 삼박자를 고루 갖춘 영화! 재관람 의사 100퍼센트"(롯데시네마, 김**), "긴장감 있게 잘 봤습니다"(CGV, J.*) 등 관람 후 깊은 여운을 담은 강력한 추천이 더해지며 '암살자(들)'이 이어갈 흥행 행보에 기대를 더한다.

1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com