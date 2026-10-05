28기 정희♥광수, 사진 삭제·언팔하더니 결국…“헤어졌어요” 직접 인정

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[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 28기 돌싱 특집을 통해 실제 연인으로 발전했던 정희와 광수가 결국 결별했다. 한 차례 이별 후 재결합해 재혼까지 언급했던 두 사람이었기에 더욱 아쉬움을 남겼다.

정희는 4일 자신의 SNS에서 한 누리꾼이 "헤어지셨나요. 응원했었는데"라고 묻자 "네, 헤어졌어요. 그동안 응원해 주셔서 감사했습니다"라고 답하며 광수와의 결별을 직접 인정했다.

두 사람의 구체적인 결별 시점과 이유는 공개되지 않았고 정희가 남긴 답글 역시 현재는 삭제된 상태다.

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이미 두 사람 사이에는 결별설이 돌고 있었다. 정희와 광수는 서로의 SNS 팔로우를 끊었고 함께 찍었던 사진과 영상도 대부분 자취를 감췄다. 광수가 운영하는 유튜브 채널에서도 정희와 함께했던 커플·가족 콘텐츠가 사라지면서 두 사람이 관계를 정리한 것 아니냐는 추측이 이어졌다.

결국 정희가 직접 "헤어졌다"고 밝히며 결별설은 사실이 됐다. 두 사람의 결별이 더욱 눈길을 끄는 건 한 차례 이별을 극복하고 다시 만났던 커플이기 때문이다.

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정희와 광수는 지난해 방송된 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에서 최종 커플이 된 뒤 현실 연인으로 발전했다. 그러나 촬영 이후 빠르게 사랑에 빠진 만큼 한 차례 헤어지는 과정도 겪었다.

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당시 광수는 빠르게 가까워졌다가 헤어졌다고 털어놨고 정희는 헤어진 뒤 방송 속 광수의 모습을 계속 돌려보다 먼저 연락했다고 밝힌 바 있다. 약 4주간의 이별 끝에 다시 만난 두 사람은 재결합 이후 관계가 더욱 단단해졌다고 전하기도 했다.

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올해 2월에는 이지혜의 유튜브 채널에 함께 출연해 재혼 가능성까지 솔직하게 언급했다. 당시 두 사람은 재결합 후 약 8개월째 교제 중이라고 밝히며 서로의 자녀 문제 등을 고려해 신중하게 미래를 생각하고 있다고 전했다. 정희는 두 사람의 성향 차이 때문에 과거 이별을 택했다고 설명하기도 했다.

특히 각자의 자녀를 동반해 함께 시간을 보내는 모습까지 공개하면서 사실상 가족처럼 지내는 일상이 여러 차례 화제를 모았다. 방송과 유튜브에서도 나란히 모습을 드러내며 공개 연애를 이어온 만큼 재혼으로 이어지는 것 아니냐는 기대도 컸다. 하지만 결국 두 사람은 다시 한번 이별을 택했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com