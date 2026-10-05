원현준♥이수진, 9세 나이차 딛고 4일 결혼…축가는 김무열[SC이슈]

사진출처=이수진(왼쪽), 원현준 SNS

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 원현준과 이수진이 같은 날 생일을 함께 챙겨온 데 이어, 이제는 결혼기념일까지 나란히 맞게 됐다.

원현준과 이수진은 지난 4일 서울 모처에서 양가 가족과 친지, 가까운 지인들이 참석한 가운데 비공개 결혼식을 올리고 부부가 됐다.

특히 이날 결혼식에서는 배우 김무열이 축가를 부르며 두 사람의 앞날을 축복했다. 김무열과 원현준은 같은 소속사 프레인TPC에서 한솥밥을 먹고 있는 사이로, 동료의 새로운 출발에 직접 축가로 마음을 보탰다.

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두 사람은 결혼에 앞서 지난달 각자의 SNS를 통해 결혼 소식을 직접 알렸다. 원현준은 "저의 가장 소중한 연인과 평생을 함께하기로 약속했다"며 "서로의 가장 가까운 곳에서 함께하며 기쁠 때 함께 웃고, 힘들 때 서로의 편이 되어주려 한다"고 밝혔다.

이수진 역시 "살면서 가장 소중한 사람을 만나 이제는 한 사람의 아내가 되어 새로운 계절을 함께 시작하려 한다"며 "앞으로의 모든 순간을 함께할 사람이 있다는 것이 참 감사하고 든든하다"고 전했다. 이어 "저희 두 사람의 새로운 시작을 따뜻한 마음으로 축복해 주시면 감사하겠다. 행복하게 잘 살겠다"고 덧붙였다.

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1980년생인 원현준과 1989년생인 이수진은 9살 차이지만 생일은 똑같다. 두 사람 모두 6월 2일생으로, 원현준은 지난 6월 자신의 SNS에 "800602 + 890602 = 250602"라는 숫자와 함께 이수진의 사진을 공개하며 같은 날 생일을 기념하기도 했다.

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매년 6월 2일을 함께 맞아온 두 사람에게 이제 또 하나의 같은 날이 생겼다. 지난 4일 부부가 되면서 매년 10월 4일 결혼기념일까지 함께 맞게 됐다.

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원현준은 2009년 드라마 '아이리스'로 데뷔해 '이태원 클라쓰', '파인: 촌뜨기들', 영화 '암수살인', '신의 한 수: 귀수편' 등에 출연했다. 최근 SBS 드라마 '김부장'에서는 강국철 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다.

이수진은 2019년 드라마 '달리는 조사관'으로 연기 활동을 시작해 '써치', '미스 몬테크리스토', '지금 거신 전화는' 등에 출연하며 활동을 이어왔다.

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특히 두 사람은 지난해 공개된 디즈니+ 시리즈 '하이퍼나이프'에 함께 출연하기도 했다. 원현준은 최재현 역, 이수진은 신은정 역을 맡았다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com