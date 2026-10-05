故 대도서관 49재 영상 뒤늦게 공개된 진짜 이유..“당시 전하지 못한 미안함”

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[스포츠조선 박아람 기자] 故 대도서관의 49재 당시 모습이 뒤늦게 공개돼 팬들의 마음을 뭉클하게 하고 있다.

대도서관의 채널 '대도서관TV'는 지난 3일 고인의 49재 현장을 담은 영상을 공개했다. 영상은 '뒤늦게나마 그때의 기억을 올려드립니다'라는 제목으로 게재됐다.

공개된 영상 속에는 지난해 10월 23일 서울 약사사에서 치러진 49재의 모습이 담겼다. 고인의 사진이 놓인 자리 주변으로 가족과 지인, 팬들이 모여 조용히 추모의 시간을 보냈다.

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당시 현장을 담은 영상뿐 아니라 사찰의 전경을 하늘에서 촬영한 장면도 함께 공개됐다. 많은 사람들이 한자리에 모여 고인을 기억하고 추억하는 모습이 영상 곳곳에 담겼다.

영상을 공개한 '대도서관TV' 측은 당시 현장을 실시간으로 전하지 못했던 것에 대한 미안한 마음을 전했다. 그러면서 고인을 위해 함께 마음을 모아준 이들에게 감사의 뜻을 밝혔다.

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채널 측은 설명란을 통해 "대도서관님의 49재, 많은 분들이 함께해 주셨다"며 "당시 라이브로 보여드리지 못했던 미안함과 함께 마음을 모아주셨던 모든 분들에 대한 고마움을 담아 뒤늦게나마 그때의 기억을 올려드린다"고 전했다.

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대도서관은 지난해 9월 6일 자택에서 세상을 떠났다. 향년 46세였다. 당시 지인이 연락이 닿지 않는 대도서관을 걱정해 경찰에 신고했고, 경찰이 자택을 찾으면서 고인의 사망 사실이 알려졌다.

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사망 이후 정확한 원인을 확인하기 위한 조사가 진행됐으며, 경찰은 범죄와 관련된 정황이 없다는 국립과학수사연구원의 1차 소견을 전달받았다. 이후 부검 결과 사망 원인은 뇌출혈로 확인됐다.

대도서관과 2023년 이혼한 크리에이터 윰댕은 고인의 마지막 길에도 함께했다. 두 사람은 결혼 생활을 마친 뒤에도 동료로서 관계를 이어온 것으로 알려졌다.

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시간이 지난 뒤 공개된 이번 영상에는 고인을 기억하는 이들의 모습이 담기면서, 대도서관을 그리워하는 팬들에게 당시의 추모 현장을 다시 돌아볼 수 있는 시간이 되고 있다.

tokkig@sportschosun.com