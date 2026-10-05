'원조 아이돌' 문희준, 탈색까지 했다…H.O.T. 팬미팅서 '집단 오열'('동상이몽')

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] '원조 아이돌' 문희준이 H.O.T. 데뷔 30주년을 맞아 10년 만에 팬들과 뜨겁게 재회한다.

6일 화요일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌 2 ? 너는 내 운명'(이하 '동상이몽 2')에서는 '레전드 아이돌' 문희준의 H.O.T. 30주년 팬미팅 현장이 최초 공개된다.

최근 진행된 SBS '동상이몽 2' 녹화에서는 1996년 데뷔 후 '10대들의 우상'이라 불리며 신드롬급 인기를 끌었던 그룹 H.O.T.의 리더 문희준이 데뷔 30주년을 맞이하는 모습이 공개돼 스튜디오의 시선을 집중시켰다.

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화려한 명성에 걸맞게 팬들은 강남, 명동 일대를 초대형 전광판으로 점령하는가 하면, 데뷔 30주년 팬미팅까지 개최하며 압도적인 스케일의 이벤트를 펼쳤다. 그뿐만 아니라, 문희준은 "사실 팬들을 이렇게 만나는 건 10년 만이다"라며 그간의 심경을 고백해 모두를 깜짝 놀라게 했다. '레전드 아이돌' 문희준의 H.O.T. 30주년 팬미팅 현장은 방송을 통해 최초 공개된다.

문희준은 H.O.T. 데뷔 30주년을 기념한 팬미팅인 만큼 다채로운 이벤트를 선보이며 각별한 팬 사랑을 드러냈다. 특히 H.O.T. 전성기의 시작이었던 메가 히트곡 '캔디'의 전주와 함께 상상을 초월하는 특급 게스트가 등장하자 현장의 열기는 최고조에 달했다.

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어디에서도 보지 못한 역대급 무대에 공연장은 순식간에 눈물바다가 됐다. 이를 본 스튜디오조차 "다들 30년 전으로 돌아간 것 같다", "어떻게 저런 아이디어를 냈냐"며 발칵 뒤집어진다. 과연 30주년 팬미팅 현장을 '집단 오열 사태'로 몰아넣은 특급 게스트의 정체는 누구일지 궁금증을 자아낸다.

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방송 최초로 공개되는 문희준의 'H.O.T. 30주년 팬미팅' 속 역대급 게스트의 정체는 6일 화요일 오후 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 2'에서 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com