아이돌♥뮤지컬 배우 부부 탄생했다..조가빈♥황민수, 지난 4일 결혼

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 나인뮤지스 출신 조가빈과 뮤지컬 배우 황민수가 부부가 됐다.

두 사람은 지난 4일 가족과 가까운 지인들이 참석한 가운데 결혼식을 진행했다. 이날 현장에는 조가빈의 오랜 활동 동료인 나인뮤지스 멤버들도 함께해 두 사람의 새로운 출발을 축하했다.

특히 나인뮤지스 멤버들이 조가빈을 위해 직접 축가 무대에 오른 모습이 눈길을 끌었다. 이들이 선택한 노래는 나인뮤지스의 대표곡 '드라마'였다.

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조가빈은 2015년 나인뮤지스에 합류하면서 '드라마' 활동에 참여했다. 약 11년의 시간이 흐른 뒤 같은 노래가 이번에는 조가빈의 결혼을 축하하는 자리에서 울려 퍼지면서 더욱 특별한 의미를 남겼다.

멤버들은 축가를 부르며 조가빈의 결혼을 진심으로 축하했고, 일부 멤버들은 벅찬 마음에 눈물을 보이기도 했다. 멤버 금조가 자신의 SNS에 결혼식 현장에서 눈물을 흘리는 모습을 공개하기도 했다.

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신랑 황민수 역시 직접 축가를 준비해 신부 조가빈에게 노래를 선물하며 현장에 훈훈한 분위기를 더했다. 조가빈은 지인들이 촬영한 결혼식 사진과 영상을 자신의 SNS에 공유하며 결혼식의 순간들을 팬들과 나눴다.

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두 사람의 결혼 소식은 지난 8월 처음 알려졌다. 당시 조가빈은 약 4년간 교제해온 황민수와 결혼을 결심하게 된 이유를 직접 밝힌 바 있다.

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조가빈은 황민수에 대해 자신의 감정을 세심하게 살펴주고 힘든 순간마다 따뜻하게 보듬어주는 사람이라고 소개했다. 무엇보다 함께라면 앞으로의 삶을 힘차게 걸어갈 수 있겠다는 확신이 결혼을 결심하는 계기가 됐다고 전했다.

황민수 역시 조가빈을 자신에게 부족한 부분을 채워주고 언제나 자신의 편이 되어주는 사람이라고 표현했다. 서로의 꿈을 현실로 만들어가며 앞으로의 시간을 함께하고 싶다는 뜻을 밝히기도 했다.

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1991년생 동갑내기인 두 사람은 각자의 분야에서 활동을 이어왔다.

조가빈은 2014년 유닛 그룹 네스티네스티로 가요계에 첫발을 내디딘 뒤 이듬해 나인뮤지스 멤버로 합류했다. 이후 팀 활동을 마친 뒤에는 배우와 모델 등으로 활동 영역을 넓혔다.

황민수는 2015년 뮤지컬 '라이어 타임'을 통해 배우로 데뷔했다. 이후 '빈센트 반 고흐', '세종, 1446', '어린왕자', '더 픽션', '파가니니' 등 여러 뮤지컬 작품에 출연하며 무대에서 활약했다.

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한편 조가빈이 결혼하면서 나인뮤지스에는 현아, 성아, 민하, 금조에 이어 또 한 명의 유부녀 멤버가 생겼다. 오랜 시간 함께 활동해온 멤버들은 이날 직접 축가를 부르며 조가빈의 앞날을 축복했다.

tokkig@sportschosun.com