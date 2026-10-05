소연, '퇴사' 외치고 정상 찍었다…차트 올킬 이어 음방도 1위

사진제공=큐브엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 아이들 소연이 솔로 첫 지상파 음악방송 1위에 오르며 '퇴사할게여' 열풍을 이어갔다.

소연 정규 1집의 타이틀곡 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'는 지난 4일 방송된 'SBS 인기가요'에서 10월 첫째 주 1위에 올랐다. 1일 방송된 Mnet '엠카운트다운'에 이어 음악방송 정상을 차지해 음악방송 활동을 마친 뒤에도 2관왕에 오르며 뜨거운 관심을 받았다.

특히 솔로 가수로서는 처음으로 지상파 음악방송 1위에 올라 뜻깊은 기록을 추가하게 됐다.

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지난달 7일 발매된 소연의 정규 1집 '끝내주는 인생'의 타이틀곡 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'는 직장인의 공감을 자극하는 '퇴사'라는 소재와 낭만 가득한 가사로 폭넓은 연령층에서 사랑받고 있다.

'퇴사할게여 (Narr. 기안84)'는 주요 음원 플랫폼 멜론, 지니, 벅스 실시간 및 일간 차트 1위를 비롯해 유튜브 뮤직 주간 인기곡 차트, FLO 24시간 인기곡 차트, 바이브 오늘 톱100 차트, iChart 실시간 및 주간 차트 1위 등을 접수하며 퍼펙트 올킬(PAK)을 달성했다. 소연이 작사, 작곡에 참여한 곡으로는 아이들 단체곡을 포함해 통산 다섯 번째 PAK 기록이다.

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소연은 공식 활동이 끝난 후 최근 대학교 축제 무대에서 학생들과 만나고 있다. 앞서 조선대학교와 인덕대학교, 전주대학교, 한경국립대학교 등에서 무대를 펼쳤고, 오는 6일 전남대학교를 찾아 캠퍼스의 낭만을 함께 만들어간다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com